Δίκη Μπουραντώνη: Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Αθώοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη το 2020.

Το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή τους, «διότι δεν μπορεί να σχηματίσει δικαστική πεποίθηση για να οδηγηθεί σε καταδικαστική κρίση» ενώ σύμφωνη ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.

«Προέκυψαν κάποια στοιχεία που αφορούσαν την παρουσία τους στο χώρο. Όμως οι μάρτυρες δεν αναγνώρισαν τους κατηγορουμένους. Στοιχεία άρσης απορρήτου τους τοποθετούν στο χώρο, αλλά δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ότι βρίσκονταν εντός της πρυτανείας Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην διαμόρφωση πλήρους δικαστικής πεποίθησης» ανέφερε.

Οι τρεις κατηγορούμενοι (δύο άνδρες και μία γυναίκα) αρνήθηκαν στις απολογίες τους τα όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν καν στο γραφείο του πρύτανη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για παράνομη βία, παράνομη κατακράτηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.