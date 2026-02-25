Δίκη Μπουραντώνη: Κατέθεσε ο πρώην πρύτανης για τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ -«Η ταμπέλα μπήκε με τη βία»

Με την κατάθεση του πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Μπουραντώνη άνοιξε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, η δίκη για την υπόθεση της διαπόμπευσής του, τον Οκτώβριο του 2020, μέσα στο γραφείο του στην ΑΣΟΕΕ.

«Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μια ομάδα οκτώ ή εννέα ατόμων, οι εισβολείς είχαν προηγουμένως περάσει από τη γραμματεία. Άρχισαν να σπάνε αντικείμενα, βιτρίνες, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αιφνιδιάστηκα» ανέφερε.

Οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες, ενώ όσοι δεν φορούσαν κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ποιοι ήταν», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι του έκανε εντύπωση μια ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά, κυρίως «για το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα».

«Με έπιασαν από τον λαιμό και μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Πρέπει να ήταν τρεις άνδρες». Όπως είπε, του απηύθυναν απειλές να μην κινηθεί «γιατί θα πάθει χειρότερα». Στη συνέχεια, του κρέμασαν στον λαιμό μια ταμπέλα με αναφορά στις καταλήψεις και τον φωτογράφισαν.

«Την έβαλαν μετά βίας την ταμπέλα. Ήταν μια σκηνή αγριότητας», κατέθεσε.

Όταν οι εισβολείς έφυγαν, το γραφείο, όπως περιέγραψε, «ήταν σαν βομβαρδισμένο». Υπολογιστές και βιτρίνες είχαν σπάσει, οι τοίχοι είχαν μουντζουρωθεί με σπρέι και μαρκαδόρους. «Το μόνο που έκανα ήταν να ρωτήσω αν είναι καλά η γραμματέας και μετά πήγα στην αίθουσα της Συγκλήτου και έμεινα εκεί για πολλή ώρα», είπε.

Σε ερώτηση της προέδρου αν το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο ίδρυμα, ο μάρτυρας απάντησε ότι δημιουργήθηκε έντονη ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας. «Πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ήταν μια τρομακτική επίθεση», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση των υπαιτίων, δήλωσε ότι δεν έγιναν ενέργειες από πλευράς πανεπιστημίου για τον εντοπισμό τους, ενώ σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές.

Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί με ερωτήσεις της υπεράσπισης στις 23 Μαρτίου.