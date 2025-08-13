Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ήταν μια φορά, το έκανε κατ’ εξακολούθηση και στο τέλος που αντέδρασα κιόλας, με χτύπησε»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη φιλοξένησε την influencer Modern Cinderella στο διαδικτυακό της κανάλι TryOut by Alexandraki στο YouTube και ανάμεσα σε πλάκες και μαγειρική αποκάλυψε κάτι πολύ προσωπικό που της συνέβη. «Σε πολύ μικρή ηλικία έχω κερατώσει, αλλά όχι επειδή τρελάθηκα και πήγα και κεράτωσα. Αφού με είχε… τινάξει στον αέρα ο άλλος, άντε μου σιχτίρι, έφυγα, βγήκα το βράδυ και γύρισα πίσω με τα ρούχα κάποιου άλλου πίσω!

Του λέω: να μην με ζάλιζες! Είμαι εγώ στη Μύκονο 20 χρόνων παιδάκι και εσύ με… τινάζεις στον αέρα και θυμάσαι να μου πεις ό,τι αρρωστημένο σου έρχεται στο μυαλό; Σου λένε όλοι οι φίλοι σου: ρε πας καλά, τι κάθεσαι και λες στην κοπέλα 20 χρόνων; Αφού τη γουστάρεις και σε γουστάρει και είστε μια χαρά, τι κάθεσαι και της λες τρέλες; Ε ωραία μία, δυο, τρεις, με ζάλισες, γεια σας! Αυτός δεν με είχε κερατώσει!

«Απομόνωση»

Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να κάνει ερωτική πράξη, κανονικά! Και μάλιστα μου φώναξε: καλά είναι δυνατόν; Δεν ήταν μια φορά, το έκανε κατ’ εξακολούθηση και στο τέλος που αντέδρασα κιόλας, με χτύπησε. Τον συγχώρεσα και τον στήριξα. Παίρνω Όσκαρ μα@@@ίας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα αρκετούς λάθος ανθρώπους στη ζωή μου, δυστυχώς όμως το καταλαβαίνω κατόπιν εορτής. Θα δίνομαι στο 1000% και θα δίνομαι σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Και ξέρω ότι θα συνεχίσω να το κάνω για μια ζωή. Πλέον απομονώνομαι και δεν θέλω να με πλησιάζει άνθρωπος. Αφού δεν μπορώ να με προστατέψω, ο μόνος τρόπος για να το κάνω είναι η απομόνωση».