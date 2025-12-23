Δήμητρα Γαλάνη: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά συχνά γίνεται με ευτελή υλικά»

Η Δήμητρα Γαλάνη μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, την μόδα στη μουσική, αλλά και συγκεκριμένα για την τραπ μουσική και είπε χαρακτηριστικά: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά είναι κακή τραπ αυτή. Είναι ένα είδος hip hop και συχνά γίνεται με ευτελή υλικά».

Και συνέχισε: «Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Τραγουδάω 55 χρόνια, έχω δει τι έχει έρθει, τι έχει φύγει και τι έχει μείνει. Καμιά φορά, μέσα στον συρφετό, βρίσκεις κι ένα διαμάντι. Είναι ανάγκη της κοινωνίας. Είναι μια φάση κι αυτή».

«Με αυτά τα πράγματα του συρμού, της μόδας, σκάει στην Ευρώπη η Madonna, χαμός. Η Ελλάδα κάνει τη δική της Madonna. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: Άννα Βίσση» εξήγησε όταν αναφέρθηκε στην μουσική μόδα.

Ενώ για την ελληνική ταυτότητα στη μουσική υποστήριξε: «Όσο κι αν προσπαθούν, θα σας το πω ωμά, να σβήσουν τα ίχνη μιας ταυτότητας, τόσο πιο αγαπητά θα γίνονται όλα αυτά, γιατί τόσο πιο κοντά θα έρχεται στη γλώσσα του ο Έλληνας».

«Εσύ πιστεύεις ότι τελειώνει αυτό; Το τραγούδι, η σκηνή;» την ρώτησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου που την φιλοξένησε στην εκπομπή «Στούντιο 4». «Για μένα προσωπικά τελειώνει, όσο πάει… Κάθε χρόνος που περνάει λες… πάει. Δεν ξέρεις αν του χρόνου θα είναι το ίδιο», απάντησε η Δήμητρα Γαλάνη.