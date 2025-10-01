Δήμητρα Ματσούκα: Γυμνή, απολαμβάνει τη Νέα Υόρκη by night από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της

Στο Σόχο της Νέας Υόρκης βρίσκεται η Δήμητρα Ματσούκα και μας το έκανε γνωστό με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Γυρισμένη με την πλάτη στον φακό, γυμνή, απολαμβάνει τη θέα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει και η λακωνική λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση είναι «1st floor». Φυσικά και οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν το post γράφοντας «πανέμορφη» και «εντυπωσιακή», ενώ κάποιος άλλος χρήστης θέλοντας να την πειράξει λίγο σχολίασε «γύρνα λίγο».

Η αλήθεια είναι ότι η Δήμητρα Ματσούκα δεν ασχολείται και πολύ με τα social media και οι αναρτήσεις της είναι σπάνιες. Έχει μάλιστα δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της: «Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media, είναι συνειδητή. Πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής γιατί θέλω όσο μπορώ να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε».

Ενώ σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει υποστηρίξει: «Απεχθάνομαι τη σόουμπιζ. Μου φαινόμαστε φαιδροί άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φωτογραφηθεί κανείς για ένα περιοδικό. Κάνεις τον ωραίο ουσιαστικά. Στα social media δεν το αντέχω το φαιδρό. Όταν περνάω καλά με φίλους μου, δεν θα σκεφτώ να τραβήξω φωτογραφία και να την ποστάρω».