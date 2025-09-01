Δήμητρα Ματσούκα: «Θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε στα social media»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» ήταν η Δήμητρα Ματσούκα που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η κόμισσα της φάμπρικας» και μίλησε μεταξύ άλλων και για την σχέση της με τα social media εξηγώντας γιατί δεν ταιριάζει στην φιλοσοφία της όλο αυτό.

«Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media, είναι συνειδητή. Πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής γιατί θέλω όσο μπορώ να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε» υποστήριξε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Δήμητρα Ματσούκα είχε αναφερθεί ξανά στην σχέση της με τα social media αλλά είχε μιλήσει και για την showbiz. «Απεχθάνομαι τη σόουμπιζ. Μου φαινόμαστε φαιδροί άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φωτογραφηθεί κανείς για ένα περιοδικό. Κάνεις τον ωραίο ουσιαστικά. Στα social media δεν το αντέχω το φαιδρό. Όταν περνάω καλά με φίλους μου, δεν θα σκεφτώ να τραβήξω φωτογραφία και να την ποστάρω. Κρατούσα την προσωπική μου ζωή μυστική, αλλά και τώρα που έγινε γνωστή δεν έχουμε κοινά ενσταντανέ με τον Πέτρο Κόκκαλη στα social media».