Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Ετοιμάζω νέα σειρά για την τηλεόραση και ελπίζω να παίξω και εγώ»

Γελάστε γιατί χανόμαστε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της συνέντευξης της Δήμητρας Παπαδοπούλου στο «Buongiorno». Η ηθοποιός μίλησε για τη θεατρική της παράσταση «Στο τσακ» η οποία -όπως είπε- είναι μόνο για να γελάσεις και δεν έχει τίποτε άλλο να σου πει σε δεύτερο επίπεδο.

«Περνάμε φάση πολύ μεγάλης κατάθλιψης και στρες. Γίνεται χαμός! Εγώ κυκλοφορώ με ταξί και στον δρόμο μουτζώνονται, βρίζονται, οριακά δεν βγαίνει μαχαίρι… Η κατάσταση είναι τράτζικ! Το μόνο αντίδοτο που εγώ έχω να προσφέρω είναι γέλιο, τίποτε άλλο. Ταπεινά θέλω να συμμετέχω σε μία αντικαταθλιπτική παρέμβαση σε αυτό που μας συμβαίνει για να γελάσω», είπε στη Φαίη Σκορδά.

Τηλεοπτικό come back

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης και στην τηλεοπτική της επιστροφή, που όλο την ακούμε και όλο δεν τη βλέπουμε! «Την τηλεόραση τη σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Αλλά επειδή έχει γίνει γραφικό του στιλ ότι έρχομαι κι έρχομαι στην τηλεόραση, όταν τελικά θα έρθω, θα το πω πρώτη!

Το σενάριο πάντως είναι γραμμένο, είναι έτοιμο, τα διαδικαστικά περιμένουμε τώρα. Υπάρχουν επίσης πολλά… συρταρωτά σενάρια στο σπίτι μου, ολοκληρωμένο όμως μόνο ένα! Τα άλλα θέλουν λίγο δουλίτσα, αλλά υπάρχουν πολλά στα σκαριά! Ελπίζω πια -πρώτα ο Θεός- στη σειρά που ετοιμάζω να παίξω κιόλας. Σύντομα θα έχω νέα να σας αναγγείλω».