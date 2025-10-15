Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όποτε βλέπω τους Απαράδεκτους μένω άναυδη με το θάρρος και το θράσος μας»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε στο «Πρωινό» για το γέλιο που περνάει κρίση ανά τον πλανήτη και λόγω της πολιτικής ορθότητας! «Δεν βλέπω κωμωδίες στην τηλεόραση, ούτε παγκοσμίως βλέπω, τουλάχιστον όχι με το χιούμορ που εγώ αγαπώ και με το χιούμορ που εγώ επικοινωνώ! Το γέλιο περνάει μια κρίση παγκοσμίως!

Δεν γελάει ο κόσμος. Τρώει «ξύλο» και λόγω της πολιτικής ορθότητας και λόγω μιας εγκεφαλικής διεργασίας που γίνεται τα τελευταία χρόνια και έχει χαθεί το πηγαίο και το αυθόρμητο.

Η μόδα τώρα είναι η βία και η ένταση. Εμείς οι δυτικές κοινωνίες έχουμε απομακρυνθεί από τους πολέμους -ευτυχώς- οπότε όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη βία και τον πόλεμο, το ζητάει μέσα από τη φαντασίωσή του. Την εποχή που γίνονταν πόλεμοι ο κόσμος είχε ανάγκη την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι πολυπαραγοντικό το θέμα».

«Ο κόσμος δεν γελάει πια»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους κωμικούς που την κάνουν να γελάει. «Με πολλούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς γελάω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας που γελάω όποτε τον βλέπω. Με κάνει και γελάω πολύ γιατί έχει και κάτι που μου πάει, κάτι στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Γενικά, όμως, πολλοί άνθρωποι είναι καλοί στο να βγάλουν γέλιο, αλλά ο κόσμος δεν γελάει πια. Δηλαδή αν βρεθείς σε παρέες, δύσκολα θα πέσει γέλιο, σε σχέση με το παρελθόν».

Οι «Απαράδεκτοι»

Η Παπαδοπούλου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στους «Απαράδεκτους», μια από τις μεγάλες της επιτυχίες που όταν τη βλέπει σήμερα ακόμη δεν πιστεύει αυτά που είχε γράψει: «Τους λατρεύω! Όποτε πέσει μπροστά μου θα το δω και όποτε το δω, θα κοιτάξω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας!

Είναι μια σειρά που αγαπάω πάρα πολύ και την ξεχωρίζω. Ακόμα και αντικειμενικά να το δω, όσο μπορώ να γίνω αντικειμενική, μ’ αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα μπορώ να δω κάτι και να γελάσω αυθόρμητα που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε».