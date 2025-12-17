Δημήτρης Ήμελλος: Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής του, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ο Δημήτρης Ήμελλος έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 57 χρόνων. Η λατρεμένη του αδερφή, Αγγελική, δεν ξέχασε τον μονάκριβό της αδερφό και έγραψε μερικά συγκινητικά λόγια για εκείνον στη σελίδα της στο Facebook.

«Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο Πλάστης και Πατέρας μας σε γη και ουρανό, για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή… Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδερφέ μου! Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ' αγαπώ. Να μας προσέχεις...»

Δυσαναπλήρωτο κενό

Μπορεί ο Δημήτρης Ήμελλος να έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στον “Σασμό”, όμως ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του με λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο αλλά και το θέατρο. Γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1967 στην Κυψέλη, όμως είχε νησιώτικη καρδιά και ψυχή, αφού καταγόταν από τα χωριά Φιλώτι και Απείρανθο της Νάξου.

Αν και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, το πάθος του για την υποκριτική τον οδήγησε -ευτυχώς για εμάς- σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Είχε έναν γιο, τον οποίο περιέγραφε ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του…