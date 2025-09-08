Δημήτρης Παπάζογλου: «Γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα και πορεύτηκα με την μοναχικότητα»

Ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» και αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που βίωσε μικρός και στην σχέση με την οικογένειά του.

«Δοξάζω το Θεό και είμαι ευλογημένος που έζησα από το επάγγελμα του χορού. Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί. Για τις γειτονιές που μεγάλωσα, τις λαϊκές, δεν ήμουν ένα αγόρι που θα έπαιζε ποδόσφαιρο.

Αργότερα η κοινωνία μου έδωσε στίγματα. Δέχτηκα μπούλινγκ, όπως όλοι μας. Η μητέρα μου δεν είχε ποτέ αντίρρηση να γίνω χορευτής. Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών. Πορεύτηκα με την μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό» παραδέχθηκε.

Μίλησε όμως και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη χρωστάω το γεγονός ότι ρισκάρισε μαζί μου, να μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου αν έχω τα προσόντα. Στην παράσταση «Εύθυμη χήρα» έγινα ο χορογράφος της Αλίκης. Η Βουγιουκλάκη πάντα είχε ένα θέμα με τους χορογράφους, δεν τα πήγαινε καλά. Είπα τη μαγική κουβέντα στην Αλίκη, ότι η δουλειά του χορογράφου είναι να προβάλει τα ατού του σταρ και να κρύβει τις αδυναμίες του. Κι έτσι ξεκίνησα στην «Εύθυμη χήρα».

Από το 1980 και μετά δεν σταμάτησα να δουλεύω με την Αλίκη μέχρι την τελευταία της παράσταση, τη «Μελωδία της ευτυχίας». Η Αλίκη υπήρξε μεγάλος μάνατζερ για μένα, αν ζούσε η καριέρα μου θα είχε εξελιχθεί ακόμα περισσότερο».