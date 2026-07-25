Ο Δήμος Αναστασιάδης άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μιλώντας για τη σχέση ζωής που έχει χτίσει εδώ και 12 χρόνια με την Τζένη Θεωνά. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις περιόδους ανεργίας και οικονομικής στενότητας που βίωσαν μαζί, στις δυσκολίες που κλήθηκαν να ξεπεράσουν ως ζευγάρι, αλλά και σε άγνωστες ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της κοινής τους πορείας.

«Μείναμε άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά»

Ο Δήμος Αναστασιάδης παραδέχθηκε ότι η σχέση τους δοκιμάστηκε αρκετές φορές, ιδιαίτερα όταν και οι δύο έμειναν χωρίς δουλειά.

«Με την Τζένη γνωριστήκαμε σε μια ηλικία που έγινε αμέσως σοβαρό όλο αυτό μεταξύ μας. Δεν είχαμε το περιθώριο. Ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν ποτέ τα οικονομικά.

«Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία και τον τρόπο να συνεννοούμαστε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο», αποκάλυψε.

Η γνωριμία και ο έρωτας που κράτησε στον χρόνο

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά γνωρίστηκαν πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, όταν συνεργάστηκαν στη θεατρική παράσταση «Rocky Horror Show».

Ο έρωτάς τους υπήρξε σχεδόν κεραυνοβόλος και από τότε παραμένουν αχώριστοι, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά καιρούς, έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, με τον ερχομό των δύο παιδιών τους να αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

Το αυτοκίνητο που χάρισε στην Τζένη Θεωνά

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε και μια άγνωστη ιστορία από την αρχή της σχέσης τους, όταν η Τζένη Θεωνά δεν οδηγούσε και μετακινούνταν αποκλειστικά με ταξί.

Όπως είπε, αποφάσισε να την πείσει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να της μάθει οδήγηση.

«Μου είπε "μην προσπαθείς, έχουν προσπαθήσει πολλοί να με μάθουν". Εγώ είμαι πολύ καλός δάσκαλος», ανέφερε με χιούμορ.

Μάλιστα, όταν εκείνη άρχισε να αισθάνεται πιο άνετα, της έκανε δώρο το πρώτο της αυτοκίνητο, επιλέγοντας ένα μικρό αυτόματο μοντέλο ώστε να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις της.

Η οικογένεια που δημιούργησαν

Η σχέση τους ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία της οικογένειάς τους. Το 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Αρίωνα, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 καλωσόρισαν και τον δεύτερο γιο τους, τον Απόλλωνα.

Παρότι συχνά ερωτώνται για το πότε θα βαφτίσουν τα παιδιά τους, το ζευγάρι έχει εξηγήσει πως μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στη βάφτιση για πρακτικούς λόγους, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα και την ανατροφή της οικογένειάς του.