Δήμος Αθηναίων: Η 24ωρη μάχη του ΚΥΑΔΑ με το κρύο για την προστασία των αστέγων

Με το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα σήμερα να μην ξεπερνάει τους 8 Βαθμούς Κελσίου, και με την αίσθηση του κρύου να αυξάνεται όσο πέφτει ο βράδυ, ο Δήμος Αθηναίων, έχει τεθεί σε επιφυλακή, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα που έχουν σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Στην πρώτη γραμμή, βρίσκεται η ομάδα του Street Work του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που επιχειρεί όλο το 24ωρο στους δρόμους της Αθήνας και βρίσκεται πάντα δίπλα στους άστεγους που το έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις ημέρες που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές.

Το Flash.gr, βρέθηκε στα γραφεία του ΚΥΑΔΑ, στην οδό Πειραιώς 32, όπου τα στελέχη του Street work επιχειρούν 24ώρες το 24ωρο μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες σε όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη.

«Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής»

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα, μίλησε στο Flash,gr, τονίζοντας ότι από το βράδυ της Κυριακής «είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, με 24ωρη δράση, με το street work, με συνεχείς περιπολίες στην πόλη και με την λέσχη φιλίας του Αγίου Ελευθερίου ως θερμαινόμενο χώρο φιλοξενίας αστέγων και ευάλωτων ομάδων».

Όσο αφορά την ομάδα του street work, όπως είπε και η κ.Φούντζουλα, καλύπτει όλο τον Δήμο της Αθήνας, με την ομάδα να μοιράζει φαγητό, τσάι σταφίδες στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, όπως διανυκτέρευση και σίτιση. Ενώ όσοι συνάνθρωποι μας δεν επιθυμούν να μεταβούν σε κάποιο χώρο οι ομάδες του street work τους προμηθεύει κουβέρτες και sleeping bags για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών λειτουργεί όλο το 24ωρο το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0), όπου οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν σχετικά αιτήματα και μέσω email στη διεύθυνση kyadastreetwork@athens.gr, ενώ λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή του Δήμου Αθηναίων το 1595, με τους κατοίκους να μπορούν να καλούν εάν δουν κάποιον άστεγο που χρειάζεται βοήθεια. Επιπλέον, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 210 2012334) λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας φιλοξενία, σίτιση και βασική φροντίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Εξυπηρετούν 1.400 άτομα

Να τονίσουμε, ότι ο Δήμος Αθηναίων, τους περασμένους μήνες προχώρησε στην καταγραφή των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας – για πρώτη φορά μετά την απογραφή του 2018 με την συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών που βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης, όπου συναντήθηκαν με το πιο ευάλωτο κομμάτι της.

Επιπλέον, η ομάδα του Street Work του ΚΥΑΔΑ παρέχει υπηρεσίες σε όσους και όσες διαβιούν στον δρόμο και εξυπηρετούν περίπου 1.400 ενεργά άτομα. Λιγότερα από τα μισά να ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «rough sleepers», δηλαδή ατόμων που κοιμούνται στον δρόμο ή σε ακατάλληλα μέρη για διαβίωση, ενώ Οι υπόλοιποι μένουν σε σπίτια που δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, φιλοξενούνται από μέλη της οικογένειας ή φίλους, κ.λπ.