Ρεπορτάζ Flash: Η Αθήνα των «αόρατων» – Γιορτές στο πεζοδρόμιο και σπίτι ο δρόμος

Ενώ η Αθήνα φοράει τα «καλά» της, με τα χιλιάδες λαμπιόνια να φωτίζουν το Σύνταγμα και τις βιτρίνες του κέντρου να υπόσχονται τη μαγεία των Χριστουγέννων, λίγα μέτρα μακριά από τη λάμψη, η πραγματικότητα παραμένει παγωμένη.

Ο φακός του Γιάννη Κέμμου για το Flash.gr περιπλανήθηκε στις αθέατες γωνιές της πρωτεύουσας, εκεί όπου η ελπίδα για το νέο έτος δεν μετριέται με δώρα, αλλά με την αντοχή μιας κουβέρτας και τη ζεστασιά ενός χαρτονιού.

Η «αόρατη» πόλη κάτω από τις στοές

Στις στοές της Πανεπιστημίου, στα σκοτεινά στενά γύρω από την Ομόνοια και στα παγκάκια των πλατειών, οι «αόρατοι» της Αθήνας δίνουν τη δική τους μάχη. Άνθρωποι που κάποτε είχαν σπίτι, δουλειά και οικογένεια, σήμερα αποτελούν μέρος ενός θλιβερού σκηνικού που η πόλη συχνά προσπερνά βιαστικά.

Οι εικόνες του φωτορεπορτάζ συγκλονίζουν: ένας ηλικιωμένος κουκουλωμένος με μια παλιά κουβέρτα έξω από ένα κλειστό εμπορικό, μια γυναίκα που προσπαθεί να ζεστάνει τα χέρια της με ένα φλιτζάνι τσάι από κάποιο συσσίτιο, σκιές ανθρώπων που αναζητούν λίγη ασφάλεια μέσα στη νύχτα. Για αυτούς, οι γιορτές δεν είναι παρά μια υπενθύμιση της απώλειας και της μοναξιάς. Το κρύο του Δεκεμβρίου δεν είναι «γραφικό», είναι ένας καθημερινός εχθρός που απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη.

Η μοναξιά πίσω από τα λαμπιόνια



Η αντίθεση είναι σκληρή. Το «clash» μεταξύ της εορταστικής αφθονίας και της απόλυτης ανέχειας αποτυπώνεται σε κάθε καρέ. Η Αθήνα των γιορτών είναι μια πόλη που κινείται με δύο ταχύτητες. Από τη μία, η κίνηση στους δρόμους, τα χαμόγελα και οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν. Από την άλλη, η βουβή αναμονή στην ουρά ενός συσσιτίου.

Οι «άστεγοι των γιορτών» δεν είναι μια στατιστική. Είναι ο διπλανός μας που η οικονομική κρίση ή μια κακή στιγμή τον έβγαλε στον δρόμο. Στις φωτογραφίες του Γιάννη Κέμμου, τα πρόσωπα μπορεί να είναι κρυμμένα πίσω από κασκόλ και σκούφους, αλλά η στάση του σώματος «κραυγάζει» για αξιοπρέπεια και βοήθεια.

Τα έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που συνοδεύουν την έλευση του 2026, ο Δήμος Αθηναίων έθεσε σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

1. Θερμαινόμενοι Χώροι

Από την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334), προσφέροντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και είδη πρώτης ανάγκης.

2. Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

Το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων (Αχαρνών και Λιοσίων) παραμένει ανοιχτό σε 24ωρη βάση, παρέχοντας:

Φιλοξενία και διαμονή σε ασφαλές περιβάλλον.

Πλήρη σίτιση και ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Χώρους υγιεινής και καθαρό ρουχισμό.

3. Ομάδες Street Work



Τα κλιμάκια του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) οργώνουν τους δρόμους της πόλης όλο το 24ωρο:

Μοιράζουν ζεστά ροφήματα, σνακ, κουβέρτες και είδη ρουχισμού.

Ενημερώνουν τους αστέγους για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας.

Βοηθούν στη μεταφορά όσων επιθυμούν να μετακινηθούν στις δομές.

4. Γραμμές Επικοινωνίας για τους Πολίτες



Οι δημότες που εντοπίζουν άστεγους σε ανάγκη μπορούν να καλούν:



Στην 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου: 1595.



Στο τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.: 210 5246515/6 (εσωτ. 0).



Εναλλακτικά, μπορούν να στέλνουν email με την τοποθεσία στο: kyadastreetwork@athens.gr.