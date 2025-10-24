Ελλάδα Κακοποίηση Ζώου Σκύλος Ηλεία Local News

Δίνεται αμοιβή για να βρεθεί ο δράστης που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά τον σκύλο στην Ηλεία

Το ζώο νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση, ενώ έχει υποβληθεί σε οκτώ ράμματα.

Αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ προσφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το άτομο που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά έναν σκύλο στην Ηλεία.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζώο βρέθηκε βαριά τραυματισμένο και με ακατάσχετη αιμορραγία το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία σχετικά με το ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την αποτρόπαια πράξη.

@patrisnews Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηλεία περιστατικό βασανισμού και σεξουαλικής κακοποίησης σκύλου 🎤 Ρεπορτάζ: Κώστας Γκελντής #ilia #patrisnews #fyp #news ♬ πρωτότυπος ήχος - Εφημερίδα Πατρίς - Patrisnews

Αξίζει, δε να σημειωθεί, ότι ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός και σε περίπτωση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη, οι συνέπειες θα είναι βαριές. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, όποιος κακοποιήσει ή μεταχειριστεί βάναυσα οποιοδήποτε ζώο, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα έτη.

Πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» αναφέρουν ότι στο κτηνιατρείο όπου περιέθαλψε τον σκύλο εμφανίστηκε μία οικογένεια από το Επιτάλιο, στα οποία φέρεται ότι ανήκει το ζώο. Δήλωσαν πως είχαν τον σκύλο σε ένα κτήμα και πως έφυγε από εκεί χωρίς να το αντιληφθούν. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα φαίνεται πως έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης.

