Διπλασιάζονται οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στα Κατεχόμενα - Ανησυχία στην Κύπρο

Σημαντική αναβάθμιση και διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο καταγράφει ο τουρκικός Τύπος, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία τόσο στην Λευκωσία όσο και στην Αθήνα.

ναβάθμιση της ηγεσίας

Η εθνικιστική εφημερίδα Aydınlık αναφέρει ότι η «Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου» αναβαθμίστηκε , για πρώτη φορά , από επίπεδο Υποστράτηγου σε Αντιστράτηγο.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç, διορισμένος τον Αύγουστο του 2023, προήχθη στις 5 Αυγούστου 2025, καθιστώντας τον τον πρώτο που υπηρετεί σε αυτή τη θέση.



Στην τουρκική ιστοσελίδα TRHaber τονίζεται ότι η αναβάθμιση από Τümgeneral σε Korgeneral σηματοδοτεί τη μετατροπή της διοίκησης σε «περιφερειακή δύναμη», με διπλάσια δύναμη και πολύ ευρύτερο επιχειρησιακό φάσμα.

Διπλασιασμός δυνάμεων

Σύμφωνα με το TRHaber, η πολεμική δύναμη των Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο αναμένεται να διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τους 100.000 άνδρες.

Όπως αναφέρεται, αυτό θα σημάνει την αναβάθμιση από περιορισμένες δυνάμεις πυροβολικού, αεράμυνας και τάγματος μάχης σε μια πλήρη αποτρεπτική δομή με πολλές μεραρχίες, καλύπτοντας χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, ψηφιακές, ηλεκτρονικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες