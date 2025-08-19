Σκληρή απάντηση Λευκωσίας στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατακεραυνώνει το λεγόμενο «Μνημόνιο Κατανόησης» Τουρκίας – Λιβύης του 2019, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο» και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα μέρη.



Η Λευκωσία επισημαίνει ότι η συμφωνία «δημιουργεί ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο όριο» ανάμεσα σε δύο χώρες που δεν διαθέτουν αντικριστές ή παρακείμενες ακτές, παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα παράκτιων κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ,ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο άρθρο 121 της UNCLOS, το οποίο, όπως τονίζεται, «δεσμεύει και κράτη που δεν είναι μέρη στη Σύμβαση» και εξασφαλίζει ρητά στα νησιά πλήρη θαλάσσια δικαιώματα (αιγιαλίτιδα ζώνη, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ).

Καμία νομική ισχύ

Η επιστολή καταρρίπτει και τη χάραξη «ευθείας γραμμής βάσης» στον Κόλπο της Σύρτης, τονίζοντας ότι δεν συνάδει με το εθιμικό διεθνές δίκαιο και, συνεπώς, «δεν έχει καμία νομική ισχύ».



Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μπορούν να συνάπτονται μόνο μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, καλή τη πίστει και με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.



Στο ίδιο κείμενο, η Λευκωσία καταγράφει και τη «διακηρυγμένη ετοιμότητα της Λιβύης» να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με όλα τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων, υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου.



Τέλος, ζητείται η επιστολή να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και να αναρτηθεί στη σελίδα της Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων του ΟΗΕ.