Διπλό εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά στο μισό

Ένας νέος νεφελοποιητής με διπλό φάρμακο υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το άσθμα, μειώνοντας δραστικά τις κρίσεις και φέρνοντας ανακούφιση σε εκατομμύρια παιδιά. Η έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet δείχνει ότι ο νεφελοποιητής μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια σχεδόν στο μισό, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.

Το άσθμα αποτελεί τη συχνότερη χρόνια πάθηση της παιδικής ηλικίας, επηρεάζοντας εκατομμύρια μικρούς ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Οι κρίσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ενώ μέχρι σήμερα η βασική λύση ήταν η χρήση του σαλβουταμόλης, που ανοίγει γρήγορα τους βρόγχους αλλά δεν αντιμετωπίζει τη φλεγμονή. Αντίθετα, οι ενήλικες είχαν στη διάθεσή τους πιο ολοκληρωμένες θεραπείες, οι οποίες συνδυάζουν κορτικοστεροειδές με φάρμακο άμεσης δράσης.

Η μελέτη που αλλάζει την παιδιατρική φροντίδα

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η μεγάλη κλινική μελέτη CARE στη Νέα Ζηλανδία μελέτησε περισσότερα από 350 περιπτώσεις ηλικίας 5 έως 15 ετών για έναν χρόνο. Στις μισές χρησιμοποιήθηκε το νέο «διπλό» εισπνεόμενο φάρμακο κάθε φορά που είχαν συμπτώματα, ενώ στις υπόλοιπες συνέχισαν με το κλασικό. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: στην πρώτη ομάδα οι κρίσεις άσθματος μειώθηκαν κατά 45%. Αν υπολογιστεί σε πραγματικούς αριθμούς, σημαίνει ότι για κάθε 100 παιδιά, αποφεύγονται περίπου 18 κρίσεις μέσα σε έναν χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το νέο φάρμακο δεν εμφάνισε επιπλέον παρενέργειες σε σχέση με το υπάρχον. Η ανάπτυξη των παιδιών, η λειτουργία των πνευμόνων και η γενικότερη υγεία τους δεν παρουσίασαν καμία διαφορά. Αυτό δίνει στους γιατρούς και στους γονείς μεγαλύτερη σιγουριά ότι πρόκειται για μια ασφαλή επιλογή.

Η σημασία για οικογένειες και συστήματα υγείας

Ειδικοί από διεθνή πανεπιστήμια χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή «σημαντικό βήμα προόδου». Γιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα υπογραμμίζουν ότι η εμπειρία μιας κρίσης άσθματος για ένα παιδί και την οικογένειά του είναι συχνά τρομακτική, γι’ αυτό και η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο. Το γεγονός ότι η νέα θεραπεία συνδυάζει σε μία συσκευή και την ανακούφιση και την πρόληψη, θεωρείται καθοριστικής σημασίας.

Αν και οι ερευνητές παραδέχονται ότι ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες – όπως τα περιορισμένα περιστατικά ιώσεων λόγω μέτρων – επηρέασαν τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά. Αν η χρήση του νέου εισπνεόμενου καθιερωθεί, θα μπορούσε να μειώσει αυτήν την πίεση, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στα παιδιά και λιγότερη ανησυχία στους γονείς.