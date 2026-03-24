Διπλωματικό γεύμα για το Ραμαζάνι με μήνυμα συνεργασίας και ασφάλειας

Ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε γεύμα με αφορμή την ολοκλήρωση του Ραμαζανιού προς τιμήν των διαπιστευμένων στην Ελλάδα επικεφαλής διπλωματικών αποστολών αραβικών χωρών και χωρών με μουσουλμανικό πληθυσμό στη Λέσχη Αξιωματικών στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γεώργιος Καλαντζής.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον κ. Δένδια να υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της χώρας ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων και της προώθησης του διαλόγου με τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

