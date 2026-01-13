Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Απορρίφθηκε το αίτημα του Κορκονέα για ελαφρυντικά - Παραμένουν τα ισόβια

Να παραμείνουν τα ισόβια ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, όπου συζητήθηκε το αίτημα αναίρεσης της αναγνώρισης ελαφρυντικού του Επαμεινώνδα Κορκονέα.



Ο πρώην ειδικός φρουρός, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ζητεί να αναιρεθεί η απόφαση και να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Ο πρώην ειδικός φρουρός που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008, έχει επιστρέψει στη φυλακή μετά από απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας τον περασμένο Ιανουάριο, που είχε απορρίψει το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.