Δώρα Παντέλη: «Βγήκε το μωρό, ο πλακούντας είχε μείνει κολλημένος μέσα στη μήτρα, είχα αιμορραγία»

«Είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Με είχαν προϊδεάσει αρνητικά ότι δεν θα κοιμάσαι, θα γκρινιάζει, όλα όμως είναι μια χαρά, είναι τέλειος, είναι πολύ βολικός, έχει μπει σε πρόγραμμα, είναι πειθαρχημένο το μωρό», αποκάλυψε η Δώρα Παντέλη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή μιλώντας για το πρώτο της μωράκι που έφερε στον κόσμο στα τέλη Ιουλίου. Δεν ήταν όμως όλες έτσι ήρεμες οι στιγμές καθώς την ημέρα του τοκετού η αθλητικογράφος κινδύνεψε σοβαρά!

«Είχα πάρα πολύ άγχος για τη διαδικασία γιατί έπρεπε να πάω με ραντεβού, να γεννήσω με καισαρική, επειδή το παιδί δεν ήταν μεγάλο, ήταν πολύ μακρύ οπότε δεν είχε πάρει τη θέση που θα έπρεπε. Ήμουν πολύ φοβισμένη, έκλαιγα πριν ξεκινήσει η καισαρική στο αμάξι. Έλεγα δεν θέλω να πάω! Με το που φτάσαμε στο νοσοκομείο ηρέμησα. Βέβαια ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να είναι μέσα στην αίθουσα κι εκεί φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν τα πάω καλά με τους γιατρούς και με τα χειρουργεία.

«Αποφύγαμε τα χειρότερα»

Υπήρξε μια πολύ μικρή επιπλοκή, αφού γέννησα. Μετά μου είπε η γιατρός μου πως αν γεννούσα φυσιολογικά θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Με το που βγήκε το μωρό ο πλακούντας μου είχε μείνει κολλημένος μέσα στη μήτρα, είχε… φάει μέρος αυτής! Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία που δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τι έγινε, το μόνο που άκουσα είναι βαλ’ της λίγη παραπάνω μέθη! Μου έδωσαν να κρατάω το μωρό ώστε να φύγει το μυαλό μου από αυτά που άκουγα. Μετά που ήρθε ο γιατρός μου είπε, ήταν δύσκολο το χειρουργείο να ξέρεις. Αν είχες γεννήσει φυσιολογικά θα αναγκαζόμασταν να προβούμε σε χειρουργείο και αν είχες μεγάλη αιμορραγία μπορεί να έχανες και τη μήτρα σου!»