Δωροθέα Μερκούρη: Περνά δύσκολες ώρες - Ασθενεί με Long Covid

Η Δωροθέα Μερκούρη μοιράστηκε σε stories στο Instagram τη νέα περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της καθώς διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με Long COVID και βρίσκεται σε απόγνωση, αφού έχει έντονα συμπτώματα και μας συμβουλεύει να μην υποτιμάμε αυτό τον ιό! «Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long Covid. Συμπτώματα: Εξάντλησης, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή και μια ατελείωτη νύστα.

Δεν δίνω σημασία ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για τη δουλειά μου και τα ζωάκια.. Δεν έχω κάνει γυμναστική δύο χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε.

Αλήθεια τι μιλάω εγώ όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδάκια που βομβαρδίζονται», αναρωτήθηκε, αφού αισθάνθηκε άσχημα που παραπονιέται όταν βρίσκεται στο προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού της.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

«Θέλει παρακολούθηση σε νοσοκομείο»

Μια follower που περνάει αντίστοιχη φάση με κατάπτωση τη ρώτησε εάν ξαναπέρασε πρόσφατα covid ή την ταλαιπωρεί ακόμη από την προηγούμενη φορά που νόσησε.

Η Μερκούρη της απάντησε λέγοντας: «Πέρασα τελευταία φορά τον Μάιο του ’25. Έχω περάσει τρεις φορές… Κάθε φορά είναι χειρότερο το Long Covid από το Covid. Θέλει παρακολούθηση σε νοσοκομείο με πνευμονολόγο και παθολόγο να ξέρει για το Long Covid».