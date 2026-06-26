Δυο εμφανίσεις Μητσοτάκη μαζί με Δένδια μέσα σε τρεις ημέρες

Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινιάζουν το νέο κτήριο της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΣ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας μαζί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΙΤ και των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα drones.

Μου το επισήμανε ένας καλοπροαίρετος δεξιός που αγαπάει το στράτευμα και ομολογώ ότι πέρασε κάτω από τα «ραντάρ» μου. Αλλά και πάλι, ποια είναι η είδηση εδώ;

Για εμάς τους κοινούς θνητούς, σίγουρα καμία. Αλλά επειδή κάλπες έρχονται και όλοι είναι πρωτίστως βουλευτές και μετά υπουργοί, τέτοιες εμφανίσεις έχουν μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα όταν έχουν προηγηθεί φορτισμένες δηλώσεις (από τον Νίκο Δένδια) για δύσκολα θέματα που κλήθηκε να διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου.