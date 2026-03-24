Δύο πρόσωπα ο καιρός της 25ης Μαρτίου - «Τυχεροί και άτυχοι» της παρέλασης

Διπλό θα είναι το σκηνικό του καιρού ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με τις καιρικές συνθήκες να διαφοροποιούνται αισθητά από περιοχή σε περιοχή, δημιουργώντας «τυχερούς» και «άτυχους» στους εορτασμούς και τις παρελάσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στα ανατολικά και τα νότια της χώρας αναμένονται βροχοπτώσεις, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι σαφώς καλύτερος, με ηλιοφάνεια, υψηλότερες θερμοκρασίες και ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Πού θα γίνουν παρελάσεις με καλό καιρό

Οι μαθητικές παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, η Κατερίνη, η Καβάλα, τα Ιωάννινα, η Κομοτηνή, η Κοζάνη, η Πάτρα, τα Ιόνια νησιά, ο Πύργος και η Καλαμάτα.

Πού θα «χαλάσει» ο καιρός

Αντίθετα, βροχερός θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου μάλιστα ορισμένες εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν εξαιτίας της βροχής.

Παράλληλα, ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται το μεσημέρι και στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση, αλλά και σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Λιβαδειά και ο Βόλος.