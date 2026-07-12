Δύσκολες ώρες περνά ο Γιώργος Ματαράγκας, καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εμφραγμάτων (ΜΕΦ) του νοσοκομείου «Ελπίς», έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη δυσφορία στο στήθος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο από την πρώην σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Ελβίρα Ζαμπετάκη, η οποία ειδοποιήθηκε από συναδέλφους του.

Υπό συνεχή παρακολούθηση

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων, όπου παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή του αξιολογείται διαρκώς από τους γιατρούς, οι οποίοι εξετάζουν τα επόμενα βήματα της θεραπείας του και τον κατάλληλο χρόνο για πιθανή επέμβαση.

Η περιπέτεια της υγείας του οδήγησε, παράλληλα, στην αναβολή της προγραμματισμένης καλοκαιρινής περιοδείας της θεατρικής παράστασης «Απρόσμενη επιστροφή», στην οποία συμμετείχε ως παραγωγός.

Στο πλευρό του η οικογένειά του

Από την πρώτη στιγμή κοντά του βρίσκεται η πρώην σύζυγός του, Ελβίρα Ζαμπετάκη, με την οποία διατηρεί άριστες σχέσεις και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Ο Γιώργος Ματαράγκας είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ξεχώρισε μέσα από τη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενώ συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στην αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας επί σειρά ετών από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του περιμένουν με αισιοδοξία νεότερα για την πορεία της υγείας του, ευχόμενοι να ξεπεράσει σύντομα αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.