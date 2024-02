Δύσκολες ώρες για τον Μπρους Σπρίνγκστιν - Πέθανε η μητέρα του

Μια δυσάρεστη είδηση ήρθε στον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς ο διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης Μπρους Σπρίνγκστιν βιώνει δύσκολες στιγμές και όπως ενημέρωσε το κοινό του, η μητέρα του, Αντέλ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο διάσημος τραγουδιστής αποχαιρέτησε τη μητέρα του, η οποία όπως υπενθυμίζει το Sky News ήταν γνωστή στους φίλους του Σπρίνγκστιν για τις συχνές εμφανίσεις της στη σκηνή δίπλα στον γιο της.

Ο Σπρινγκστιν ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram όπου χορεύει με τη μητέρα του συνοδεύοντας την ανάρτηση με τους στίχους από το τραγούδι The Wish το οποίο είχε γράψει για την ίδια.

« I remember in the morning mom hearing your alarm clock ring. I’d lie in bed and listen to you getting ready for work, the sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office all lipstick, perfume and rustling skirts, how proud and happy you always looked walking home from work.

It ain’t no phone call on Sunday, flowers or a Mother’s Day card. It ain’t no house on the hill with a garden and a nice little yard. I’ve got my hot rod down on Bond Street I’m older but you’ll know me in a glance. We’ll find us a Little rock ‘n roll bar and we’ll go out and dance.

Bruce Springsteen, The Wish»

Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπρους Σπρίνκστιν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ.