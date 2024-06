Σίφτι Σέλσοκ: Νεκρός ο τραγουδιστής των Crazy Town, του θρυλικού «Butterfly»

Σοκ προκάλεσε στη διεθνή μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του Σίφτι Σέλσοκ, τραγουδιστή των Crazy Town, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλες επιτυχίες του συγκροτήματος, ερμήνευσε και το «Butterfly» (Come my lady) που αγαπήθηκε από τις τελευταίες γενιές.

Ο 49χρονος, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Σεθ Μπίνζερ, εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα (24/6) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να έρθουν στο φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Το «Butterfly» κυκλοφόρησε σε single το 2000 και αναδείχθηκε στην πρώτη θέση στο US Billboard Hot 100, ενώ συνέβαλε και στην επιτυχία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος The Gift of Game (199), το οποίο έφτασε το 1,6 εκατ. πωλήσεις.