Πέθανε χθες Δευτέρα (5/2), σε ηλικία 62 ετών, ο δημοφιλής τραγουδιστής της κάντρι, Toby Keith, που έδινε τα τελευταία τρία χρόνια «μάχη» με τον καρκίνο, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Toby Keith πέθανε ειρηνικά το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Έδωσε τη μάχη του με χάρη και θάρρος. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του αυτή τη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της οικογένειάς του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Toby Keith στο Instagram.

Ο τραγουδιστής, που «πάλευε» με τον καρκίνο του στομάχου ήταν παντρεμένος με την Tricia Lucas, είχαν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, καθώς και τέσσερα εγγόνια, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες είχε μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Toby Keith διαγνώστηκε με καρκίνο το 2021, ενώ μιλώντας για την υγεία του, είχε πει: «Περνούσα όλες τις χημειοθεραπείες, τις ακτινοβολίες, τις χειρουργικές επεμβάσεις και έφτασα στο σημείο να νιώθω άνετα με ό,τι κι αν συνέβαινε. Είχα το μυαλό μου τυλιγμένο γύρω από αυτό και ήμουν σε καλό σημείο όπως και να 'χε».

Παράλληλα, αναφερόμενος στη σύζυγό του και το πόσο του είχε σταθεί, είχε αναφέρει πως: «Είναι η καλύτερη νοσοκόμα. Την πρώτη φορά που πήγαμε στο Χιούστον, στο νοσοκομείο, μπήκε κατευθείαν μέσα, μίλησε με τους γιατρούς και είπε: "Πάμε, θα το καταφέρουμε και αυτό μην ανησυχείς"».

Η τελευταία εμφάνιση του Toby Keith ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν εμφανίστηκε στα People's Choice Country Awards 2023 και έλαβε το Country Icon Award.

Κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1993 και έγινε γνωστός για επιτυχίες όπως τα «Red Solo Cup» και «I Wanna Talk About Me». Το τραγούδι του Keith «Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)» του 2002, που κυκλοφόρησε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τον έκανε ιδιαίτερα γνωστό στο αμερικάνικο κοινό.