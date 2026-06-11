Δυστύχημα στο λούνα παρκ: «Δούλευαν ένα... σκουπίδι» είπε η εισαγγελέας στην πρόταση ενοχής

Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών όπου εκδικάζεται η υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, τον Αύγουστο του 2024,στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η σύζυγός του και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) ενώ ο μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας κατηγορείται για απλή συνέργεια στα προηγούμενα αδικήματα.



Κατά τη σημερινή αγόρευση της, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται ο πρώτος και ο τέταρτος κατηγορούμενος. Αναφορικά με τους υπόλοιπους δύο πρότεινε τη μετατροπή των κατηγοριών, σε απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα για τη γυναίκα ενώ για τον χειριστή είπε να μετατραπεί σε θανατηφόρα έκθεση και σε έκθεση.



«Αποδεικνύεται πλήρως η επικίνδυνη κατάσταση του μηχανήματος και η πλήρης ακαταλληλότητα για λειτουργία του, καθώς ήταν ιδιοκατασκευή. Κατασκευάστηκε χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόθεση του χειριστή ήταν να λειτουργήσει το μηχάνημα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αιτία της θραύσης ήταν η εκτεταμένη διάβρωση, το αποτέλεσμα θα επερχόταν οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως βάρους και ταχύτητας» ανέφερε η εισαγγελέας του ΜΟΔ και πρόσθεσε:

«Το μηχάνημα αυτό δεν μπορούσε να λειτουργεί. Δεν υποβλήθηκε σε καμία εξέταση από μηχανικό και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ δεν προχώρησε σε καμία διαδικασία ελέγχου. Κανένας μηχανικός δεν θα έδινε πιστοποίηση σε αυτό το μηχάνημα. Βάφτηκε μόνο εξωτερικά για να αλλάξει μόνο αυτό που έβλεπε ο κόσμος. Αν ενδιαφερόταν να γίνει έλεγχος ασφαλείας, θα προστάτευε τους ίδιους τους επιβαίνοντες.

Ουσιαστικά δούλευε ένα «σκουπίδι». Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα , θα μπορούσε να βάλει κόφτη».



Η εισαγγελέας έκρινε ότι ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης με τις παραπάνω ενέργειες του «αποδεχόταν τον θάνατο του 19χρονου παιδιού και την απόπειρα ανθρωποκτονίας του αδελφού του».



Όσον αφορά της δεύτερη κατηγορούμενη, ανέφερε ότι αυτή δεν αποδείχθηκε πως ήταν η συνδιαχειρίστρια και συνεκμεταλλεύτρια του λούνα παρκ. «Συνέδραμε όμως στην εργασία του συζύγου της, καθώς είχε διαρκή παρουσία. Γενικά απασχολούνταν στην επιχείρηση. Δεν είχε συναυτουργική συμπεριφορά» σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός και σημείωσε ότι πρέπει να καταδικαστεί για την πράξη της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.



Κατά την εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος χειριστής αύξησε ανεπίτρεπτα την ταχύτητα του μηχανήματος, ύστερα από ανταλλαγή σχολίων με τα παιδιά. Δέχτηκε ότι είχε γνώση της επικινδυνότητας που δημιουργούσε, αλλά έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται δόλος στο αποτέλεσμα. «Αποδεχόταν τον κίνδυνο αλλά όχι τον θάνατο» επισήμανε η εισαγγελέας και πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος για «θανατηφόρα έκθεση» και για «έκθεση».



Σχετικά με τον μηχανικό η εισαγγελέας της έδρας πείστηκε ότι είχε πλήρη γνώση των φθορών του μηχανήματος. Ότι έκανε μόνο οπτικό έλεγχο και ότι συνάγεται πλήρως το ψευδές περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων που έδωσε ο ίδιος στον ιδιοκτήτη. Δεν του έκανε ποτέ καμία σύσταση, παρέχοντας ψυχική συνδρομή στον ιδιοκτήτη- συγκατηγορούμενο του- να επιτύχει τη λειτουργία του μηχανήματος. Έτσι πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η δίκη βαίνει προς ολοκλήρωση καθώς το δικαστήριο καλείται να εκδώσει απόφαση, εντός του Ιουνίου 2026, οπότε και λήγει το ανώτατο όριο προφυλάκισης του βασικού κατηγορούμενου- ιδιοκτήτη του λούνα παρκ.