Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α., Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 2026

Με περισσότερες από 120 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. παρουσιάζει το πρόγραμμα για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα δράσεων για τα ιστορικά οχήματα. Κεντρικός άξονας παραμένει το Πρωτάθλημα Regularity, το οποίο αποτελείται από 14 αγώνες.

Ολοκληρώθηκε επίσης η επικαιροποίηση του Κώδικα Εκδηλώσεων, πλήρως εναρμονισμένου με τον κανονισμό της FIVA. Η αναθεώρηση καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, από Regularity Rallies και Touring μέχρι περιηγήσεις και στατικές εκδηλώσεις, με στόχο ένα ξεκάθαρο, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για κάθε μορφή διοργάνωσης.

Όσον αφορά το Πρωτάθλημα Regularity, για την εξασφάλιση ενιαίας και αξιόπιστης αξιολόγησης, η ΕΟΦΙΛΠΑ έχει υπογράψει σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία δορυφορικής καταγραφής αποτελεσμάτων, επιδοτώντας ταυτόχρονα τις διοργανώτριες λέσχες, ώστε όλες οι εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος να λειτουργούν με κοινό, διαφανές και τεχνικά ελεγμένο σύστημα χρονομέτρησης. Παράλληλα, επιδοτούνται και τα έξοδα του Παρατηρητή για κάθε εκδήλωση του θεσμού, ενισχύοντας τον ανεξάρτητο έλεγχο και την ποιοτική εποπτεία των διοργανώσεων.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Εκδηλώσεων συνεχίζει τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού της έργου, με στοχευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των λεσχών. Μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο για Αγωνοδίκες και Παρατηρητές, σειρά έχει το σεμινάριο Αλυταρχών στις 15 Δεκεμβρίου, ενισχύοντας τη συνοχή και την επάρκεια των διοργανωτών. Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ενισχύει σταθερά την ποιότητα, την εκπαίδευση και τη διαφάνεια, στηρίζοντας έμπρακτα τη συνεχή άνοδο της ιστορικής κίνησης στη χώρα.

Οι εκδηλώσεις του Ιανουαρίου είναι:

11 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΙΛΠΑ

17 Ιανουαρίου 2026

33ος ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ REGULARITY ΣΙΣΑ

24–25 Ιανουαρίου 2026

ARCADIA CLASSIC TOUR REGULARITY ΕΛΙΑ

1 Φεβρουαρίου 2026

ΑΛΚΥΩΝΕΙΟ REGULARITY ΡΑΛΛΥ REGULARITY MICROCARS CLUB