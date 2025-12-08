Αυλαία για το Χειμερινό Ράλλυ «Μάριος Ηλιού» της ΦΙΛΠΑ

Το Χειμερινό Ράλλυ «Μάριος Ηλιού» της ΦΙΛΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Βυτίνα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία πριν καν ξεκινήσει όπως αποδείχθηκε κατ’ αρχάς από, τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών που έφθασε τα 85 (ογδόντα πέντε) πληρώματα μεταξύ των οποίων και 6 (έξι) διεθνείς συμμετοχές.

Η αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία ωστόσο της εκδήλωσης - η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος μέλους της ΦΙΛΠΑ Μάριου Ηλιού – αποδείχθηκε επιπροσθέτως από τον ενθουσιασμό και τα διάπλατα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων των συμμετεχόντων καθ’ όλη την διάρκειά της, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν. Οι προσεκτικά επιλεγμένες Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας που διέσχιζαν πανέμορφα τμήματα της Αργολίδας και της Αρκαδίας, σε συνδυασμό με τα μαγικά χρώματα της φύσης αυτή την περίοδο, διαμόρφωσαν ένα ειδυλλιακό σκηνικό γεμάτο μονοδιάστατες στιγμές που χαλαρώνουν μεμιάς την ψυχή και το νου.

Τα προαναφερθέντα αποτέλεσαν εξίσου κοινό τόπο, τόσο για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία Classic Regularity που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους διεκδικώντας το έπαθλο στο κυνήγι του ιδανικού χρόνου με Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση εντός των 16 (δέκα έξι) Ε.Δ.Α., όσο φυσικά και για τα πληρώματα της Touring που απλά απόλαυσαν την οδήγηση του κλασικού αυτοκινήτου τους σε ρυθμούς βόλτας.

Το πρώτο πλήρωμα έλαβε εκκίνηση το ηλιόλουστο πρωινό του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στις 11.00’’ από την προβλήτα «Π» της πόλης του Ναυπλίου και από εκεί, όλοι οι συμμετέχοντες πήραν κατεύθυνση για την πρώτη ειδική διαδρομή ακριβείας Ελαιοχώρι, ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Παρθένιο για να ακολουθήσουν οι Ε.Δ.Α. Καστρί και Αρδάμης (Καρυές) με την τελευταία να σηματοδοτεί και το τέλος της πρώτης ημέρας για τα πληρώματα της κατηγορίας Touring και την δυνατότητα στην συνέχεια ελεύθερης μετακίνησης προς την Βυτίνα, ενώ στο ίδιο σημείο έλαβε χώρα ωριαία ανασυγκρότηση για την κατηγορία Classic Regularity.

Μέχρι εκείνη την στιγμή στις πρώτες τρείς θέσεις της κατηγορίας βρίσκονταν οι, Κυριάκος Κοφινάς - Νικόλας Κοφινάς (British Leyland MINI 850), Hekerle Harald – Brigitte Schneider (BMW 2002 Touring) και Κυριάκος Φαρμάκης – Μαρία Αθανασοπούλου (Volvo 122S), οι οποίοι στην συνέχεια έδωσαν σκληρές μάχες μεταξύ τους εντός των επόμενων πέντε Ε.Δ.Α. Βλαχοκερασιά, Καλτεζές, Κάτω Ασέα, Τρίπολη και Αλωνίσταινα, γεγονός που πιστοποιήθηκε από τις συνεχείς εναλλαγές στην κατάταξη των τριών πρώτων θέσεων και μέχρι το τερματισμό στην παγωμένη Βυτίνα όπου και κατέλυσαν όλα τα πληρώματα. Ωστόσο η δράση δεν σταμάτησε εκεί καθώς μετά από λίγες ώρες ανάπαυλας, το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε DJ πάρτι στο ξενοδοχείο Grand Vytina όπου άπαντα τα πληρώματα διασκέδασαν με την ψυχή τους και μέχρι πρωίας.

Το πρωί της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου, δεύτερης και τελευταίας μέρας της εκδήλωσης, στις 10.00’’ δόθηκε από το κέντρο της Βυτίνας η εκκίνηση και για τις δύο κατηγορίες. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάβανε τις Ε.Δ.Α. Καρκαλού, Λυκουρέσης, Παλούμπα, Λιοδώρα, Σταυροδρόμι, Λαγκάδια, Βαλτεσινίκο και ήδη από την τρίτη Ε.Δ.Α. της ημέρας εξελίχθηκε σε υπόθεση των Κ. Κοφινά-Ν. Κοφινά οι οποίοι και αναδείχθηκαν εν τέλει νικητές του Χειμερινού Ράλλυ «Μάριος Ηλιού» της ΦΙΛΠΑ. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Georgi Andonov-Yordanka Andonova (Volvo 244 GLE), τη τρίτη θέση της γενικής κατάταξης κατέλαβαν οι Άρης Γεωργοσόπουλος – Νίκος Κοντοπός (Fiat 128 Rally) ενώ την πεντάδα των νικητών συμπλήρωσαν οι, Μάνος Παλαβίδης – Μαρία Παλαβίδη (Renault 5GT Turbo) και Γεράσιμος Κατοχιανός – Γιώργος Κατοχιανός (Ford Fiesta XR2).

Η φετινή εκδήλωση η οποία κατά γενική ομολογία ικανοποίησε στο έπακρο όλους τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε το βράδι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στο εντευκτήριο της ΦΙΛΠΑ, Κυβέλης 6 Γέρακας 15344, όπου και πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο).

Τα συναισθήματα ωστόσο των παρευρισκόμενων ανάμεικτα και η ατμόσφαιρα φορτισμένη στην κατάμεστη αίθουσα, καθώς η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της οικογένειας της ΦΙΛΠΑ, τον Μάριου Ηλιού. Έναν βαθύ γνώστη και λάτρη του κλασικού αυτοκινήτου, ο οποίος με την ευγενική παρουσία του κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσει απόλυτα τις καρδιές όλων όσων είχαν την χαρά να τον γνωρίσουν και να τον συναναστραφούν. Η τελετή προς τιμήν του αγαπητού μας Μάριου λοιπόν έγινε όπως ακριβώς αρμόζει μα κυρίως, όπως θα επιθυμούσε ο ίδιος: στο δεύτερο σπίτι του, μεταξύ φίλων, μετά από μία όμορφη εκδήλωση και υπό τους ήχους του πιάνου, δια χειρός του πιανίστα Στέφανου Κοζάνη.



Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρείες χορηγούς-υποστηρικτές του Χειμερινού Ράλλυ, Μπισκότα Παπαδοπούλου, Interamerican και Voyager, που συνέβαλαν για μία ακόμα φορά στην επιτυχία και της φετινής εκδήλωσης.