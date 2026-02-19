Εδώ Ζωή, εκεί Ζωή, πού είναι η Ζωή;

Δεν την προλαβαίνουν πια τη Ζωή εκεί στη Βουλή. Μετά από την ηχηρή αποχώρηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, αλλά και εν μέσω καταγγελιών περί απλήρωτων εργαζομένων και εργασιακού bullying, η «μοναδική γυναίκα πρόεδρος» το έχει βάλει πείσμα να εντείνει (πόσο πια;) την κοινοβουλευτική της παρουσία κόντρα σε όλους όσοι θέλουν - όπως επαναλαμβάνει η ίδια - να την «φιμώσουν».



Αυτό που πληροφορούμαι, είναι πως την Τετάρτη η Ζωή είχε τετραπλή παρουσία στη Βουλή. Νωρίς το πρωί μίλησε στην Ολομέλεια κατά την κύρωση διακρατικής συμφωνίας με τη Βραζιλία, όπου και έριξε τις σπόντες σε όσους την μιμούνται, αποκαλώντας εαυτήν ως η μία και μοναδική καπετάνισσα. Ακολούθως, έβαλε… πλώρη για την αίθουσα 223 όπου τοποθετούνταν οι φορείς επί του νομοσχεδίου Φλωρίδη για το ψηφιακό μητρώο υποθέσεων διαφθοράς.



Δεν πέρασε λίγη ώρα και κατέβηκε ξανά στην Ολομέλεια για να παρέμβει στη συζήτηση διακρατικής συμφωνίας - αυτή τη φορά του υπουργείου Παιδείας με την Τουρκία. Από το βήμα διατράνωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, ενωμένη, δυνατή, με τους περισσότερους βουλευτές στην αίθουσα, «και ας προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν κακό», όπως είπε.



Φεύγοντας από την Ολομέλεια, ανέβηκε στην αίθουσα της Γερουσίας, στη διακομματική για το αγροτικό. Κι εκεί τα έβαλε με όλους, με τον πρωθυπουργό, την Μπακογιάννη, τον Άδωνη και πάει λέγοντας. Μόλις τα είπε, επέστρεψε στη 223 για να ακούσει τους υπόλοιπους φορείς….



Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκεί, γύρω στις 20.00 και μετά από οκτάωρη παρουσία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε ξανά στην αίθουσα της Γερουσίας και κατήγγειλε τον πρόεδρο της διακομματικής Γιάννη Οικονόμου για απόπειρα «φίμωσης» προσκεκλημένου φορέα...



Κοινοβουλευτικό overdose που θυμίζει παλιούς κοινοβουλευτικούς. Ταυτόχρονα σε... τρεις εκκλησίες και δυο εγκαίνια. Ή προσπάθεια να αποδείξει ότι «όλα καλά» με την Πλεύση;