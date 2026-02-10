EETT 360: Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να συγκρίνετε προγράμματα internet και τηλεφωνίας

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχει λανσάρει μια υπηρεσία που σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τα πακέτα που εμπορεύονται οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και να κάνετε τις συγκρίσεις σας. Μπαίνοντας στο σχετικό site του εργαλείου, μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο από όλες τις εταιρείες και να κάνετε την έρευνα ή την επιλογή σας.



Οι επιλογές του EETT 360

Το εργαλείο προσφέρεται δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε στο site της ΕΕΤΤ, εδώ. Στην κεντρική του καρτέλα με όνομα «Σταθερή & Internet» θα δείτε μια μεγάλη λίστα που ενημερώνεται (στο επάνω μέρος αναγράφεται πότε έγινε το τελευταίο update) με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ανά πάροχο.

Αν πατήσετε πάνω στο όνομα κάθε προγράμματος θα μπορείτε να πάτε στο επίσημο site της εταιρείας που το παρέχει, βλέποντας έτσι όλες τις σχετικές πληροφορίες και ειδικούς όρους, αν υπάρχουν. Στην τρίτη κολώνα του εργαλείου υπάρχει η παρεχόμενη ταχύτητα στο διαδίκτυο και στην τέταρτη η τιμή της μηνιαίας συνδρομής. Αμέσως μετά στο υπόλοιπο της οθόνης σας, μπορείτε να δείτε κάποιες συνοπτικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμά σας, αλλά και τον τύπο του (πχ. 2 Play ή 3Play).



Πέραν των πακέτων σταθερού και internet, το εργαλείο προσφέρει ακόμη και αντίστοιχες πληροφορίες για συνδέσεις κινητής (στη δεύτερη καρτέλα) και Δεμάτων (για εταιρείες κούριερ) και λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο.



Το φιλτράρισμα

Το εργαλείο είναι ιδανικό να σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που θέλετε, αν υπάρχουν πχ. και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε ένα πακέτο σύνδεσης με συγκεκριμένο όριο ελάχιστης ταχύτητας (σε Mbps) ή μέγιστη τιμή ανά μήνα, μπορείτε να ορίσετε αυτές τις τιμές στο επάνω μέρος της σελίδας στα αντίστοιχα κενά. Το εργαλείο φιλτράρει, δε, και τα πακέτα ανά πάροχο, έτσι ώστε να σας βοηθάει αν θέλετε πχ. να αλλάξετε το πρόγραμμά σας, χωρίς να φύγετε από την εταιρεία που σας έχει πουλήσει τη σύνδεση.



Απαραίτητη διευκρίνηση

Όπως αναφέρει και η ίδια η ΕΕΤΤ: «Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται οι πάροχοι σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, με έσοδα λιανικής άνω των 10 εκ. ευρώ σε κάθε επιμέρους αγορά και τα προγράμματά τους όπως παρουσιάζονται στο γενικό κοινό μέσω των δικτυακών τους τόπων. Συνιστάται να επιβεβαιώνετε την τελική τιμή και το περιεχόμενο κάθε υπηρεσίας απευθείας με τον πάροχο, καθώς μπορεί να υπάρχουν όροι και περιορισμοί, καθώς και διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών καναλιών πώλησης του ίδιου παρόχου (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρο κ.λπ.)».