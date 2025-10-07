Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είμαι χαζομαμά» - Τι αποκάλυψε για τη βάπτιση του γιου της

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε στο «Buongiorno» για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρας και παραδέχτηκε πως με τον σύζυγό της έχουν αρχίσει να σκέφτονται τα της βάπτισης του γιου τους. «Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχουμε μπει σε ρυθμούς πάλι. Προσπαθούμε να κοιμόμαστε, είναι όλα καλά! Αν δεν είχα τον Γρηγόρη, δεν ξέρω πώς θα τα έφερνα βόλτα. Με βοηθάει πάρα πολύ, όσο μπορεί δηλαδή γιατί κι εκείνος εργάζεται. Όλα είναι υπέροχα! Είναι και πολύ δύσκολα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ ευτυχισμένα.

«Δεν πήρε από μένα το παιδί»

Μόνο που βλέπω το μωρό μου, συγκινούμαι. Είμαι χαζομαμά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ένας μπουλουκάκος, τρώει πολύ το παιδί μου, είναι τόσο καλό, δεν είναι γκρινιάρικο, πάλι καλά δεν πήρε από μένα, πήρε από τον πατέρα του. Μπορώ να κάθομαι ώρες να μιλάω για τον γιο μου».

«Μακάρι να γίνει στην Κρήτη»

Η αθλητικογράφος παραδέχτηκε πως η βάπτιση του μικρού θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. «Έχουμε αποφασίσει όνομα, αλλά δεν θα σας πούμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει η βάπτιση. Πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Περνούν οι μήνες. Σίγουρα θέλουμε να είναι το καλοκαίρι. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να γίνει στην Κρήτη. Δεν θέλουμε ανοιχτούς κύκλους, θέλουμε τους αγαπημένους μας κοντινούς ανθρώπους σε αυτές τις στιγμές της ζωής μας».