Έφτιαξε παγωτό στην αυλή του σπιτιού - Παγετός χωρίς προηγούμενο στον Καναδά

Οι πολικές θερμοκρασίες που σαρώνουν τη βόρεια Αμερική διεγείρουν τη δημιουργικότητα του κόσμου. Κάπως έτσι μια γυναίκα στον Καναδά εκμεταλλεύτηκε τις θερμοκρασίες «κατάψυξης» για να φτιάξει παγωτό στην αυλή του σπιτιού της χωρίς παγωτομηχανή.

Το μόνο που χρειάστηκε να κάνει είναι να τοποθετήσει ένα μπολ στο χιόνι, να ρίξει μέσα κρέμα γάλακτος, ζάχαρη και βανίλια και να ανακατέψει δυνατά για λίγη ώρα μέχρι να σφίξει το μίγμα.

Πράγματι το παγωτό έγινε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.