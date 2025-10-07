Είχε εξανθήματα, οι γιατροί «είδαν» αλλεργία και την έστειλαν σπίτι - Πέθανε δύο μήνες μετά

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η 24χρονη Georgia Taylor είχε συμπτώματα όπως εξανθήματα, πρήξιμο και έναν μυστηριώδη πόνο στο πόδι της. Λίγο μετά την επιστροφή της από ένα ταξίδι στην Ελλάδα, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και εισήχθη στο νοσοκομείο.



Η Taylor, η οποία δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και μάλιστα συμμετείχε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο, πέθανε τελικά στις 21 Αυγούστου.



«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν αλήθεια. Ήταν φρικτό. Κάθε πρωί ξυπνάμε και σκεφτόμαστε, «πώς συνέβη αυτό;»», δήλωσαν οι γονείς της, Νικόλα και Τζον, σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους.

georgiataylor.muchloved.com

Πώς ξεκίνησαν όλα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, τον Ιούνιο, η Taylor παρατήρησε εξανθήματα σε κάποια δάχτυλά της, αλλά υπέθεσε ότι ήταν αντίδραση στα δαχτυλίδια που φορούσε.



Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πρόσωπό της άρχισε να πρήζεται και ένα ακόμα εξάνθημα εμφανίστηκε στο χέρι της.



Η κοπέλα επισκέφθηκε τον οικογενειακό της γιατρό τον Ιούλιο, ο οποίος απέδωσε τα συμπτώματά της σε αλλεργική αντίδραση. Της χορηγήθηκαν αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη.

Η θεραπεία δεν είχε αποτέλεσμα και λίγες ημέρες αργότερα, η Taylor πήγε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με δύσπνοια. Ωστόσο, οι εξετάσεις της ήταν καθαρές και την έστειλαν σπίτι αφού της έδωσαν οδηγίες να λάβει περισσότερα αντιισταμινικά.

Το ταξίδι στην Ελλάδα

Στις αρχές Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού στη Ζάκυνθο, η 24χρονη παραπονέθηκε για έναν «ενοχλητικό πόνο» στη δεξιά γάμπα ενώ έκανε μια βόλτα.

Την επόμενη ημέρα, αν και το πρήξιμο στο πρόσωπό της είχε υποχωρήσει, η κοπέλα «δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει», σύμφωνα με τη μητέρα της.



Ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα, ένας φαρμακοποιός της συνταγογράφησε παυσίπονα και ιβουπροφαίνη για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον πόνο, μια συνδυαστική αγωγή που φάνηκε να βοηθά.

Αντίστροφη μέτρηση

Ωστόσο, αφού επέστρεψε σπίτι και πήγε ένα ταξίδι με φίλους, ο πόνος στο πόδι της επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό και έκλεισε ραντεβού με γιατρό.



Σύμφωνα με την οικογένειά της, πήγε στο ραντεβού της γύρω στις 6 μ.μ. στις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια έστειλε ένα μήνυμα στη μητέρα της λέγοντας ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο.



Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουαλίας στο Κάρντιφ, όπου πέθανε 24 ώρες μετά.



Οι δικοί της άνθρωποι περιγράφουν την Taylor ως ένα άτομο με απίστευτο χιούμορ, που πάντα είχε «το πιο δυναμικό γέλιο στο δωμάτιο».

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία της στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πριν από την τελετή μνήμης, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 2wish, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε οικογένειες μετά τον απροσδόκητο θάνατο ενός ατόμου ηλικίας 25 ετών ή και μικρότερου.



Η αιτία θανάτου της Taylor δεν έχει ανακοινωθεί.