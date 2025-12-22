Εικόνα διάλυσης σε Αθήνα και Βρυξέλλες

Κανείς δε ζηλεύει τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μια εικόνα πλήρους διάλυσης πριν καν έρθει στα πράγματα της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ο ΣΥΡΙΖΑ «έχασε» δυο βουλευτές στον προϋπολογισμό: Ο Παναγιωτόπουλος από τον Αχαϊα προτίμησε την εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού στην Πάτρα ενώ η Νίνα Κασιμάτη υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή του κόμματος.

Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καλύτερη στις Βρυξέλλες. Τη μία ημέρα ο ένας ευρωβουλευτής- Νίκος Παππάς - γρονθοκοπεί δημοσιογράφο και την άλλη, συνάδελφός του - Νικόλας Φαραντούρης - χαρακτηρίζει «καλοδεχούμενο» ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ίσως τελικά ο Τσίπρας να μη χρειάζεται να... κοπιάσει για να του έρθει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ (ή αυτός που θα επιλέξει) στα πόδια του.