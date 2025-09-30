Είναι επίσημο: 20 χρόνια μετά οι Simpsons ξανά στη μεγάλη οθόνη - Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του «The Simpsons Movie» του 2007, ο Χόμερ και η υπόλοιπη παρέα ετοιμάζονται –επιτέλους– για καινούρια περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη.

Την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Disney ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας ταινίας, βασισμένη στη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», την οποία αναμένουμε να δούμε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2027.

Οι Disney και η 20th Century δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την πλοκή του σίκουελ των «Simpsons», αλλά μοιράστηκαν μια αφίσα στο Instagram, η οποία περιλαμβάνει ένα ροζ ντόνατ και το σλόγκαν «Ο Χόμερ επιστρέφει για δευτερόλεπτα».

Η σειρά «The Simpsons», η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού σεναριογράφου Ματ Γκρέινινγκ, είναι η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων και κωμική σειρά στην τηλεόραση και έχει ήδη πάρει πράσινο φως για μια 40η σεζόν, η οποία θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του 2028 και του 2029.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η εμβληματική σειρά έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη το 1989 και ακολουθεί τη διάσημη οικογένεια –τον Χόμερ, τη Μαρτζ και τα τρία τους παιδιά, Μπαρτ, Λίσα και Μάγκι– στην καθημερινότητά τους στη φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, έχει τον τίτλο της μακροβιότερης σειράς κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης στην prime-time ζώνη, με σχεδόν 800 επεισόδια να έχουν προβληθεί σε διάστημα 36 ετών. Η σειρά βρίσκεται στην 37η σεζόν της και έχει ήδη ανανεωθεί έως την 40ή, η οποία εκτιμάται ευρέως ότι θα είναι και η τελευταία.

Το «The Simpsons Movie», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 500 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.