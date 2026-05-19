Είπα - ξείπα από τον Νατσιό για Καρυστιανού

«Τα γυρίζει» ο πρόεδρος της «Νίκης» για τη Μαρία Καρυστιανού.

Και είναι λογικό αφού διαβάζει και εκείνος όλες τις δημοσκοπήσεις που - χωρίς Καρυστιανού στην εξίσωση - δείχνουν το κόμμα του οριακά στην περιοχή του 2%.

Οπότε ο Δημήτρης Νατσιός μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» είπε - ξείπε για την Μαρία Καρυστιανού την οποία ουδόλως «αποκήρυξε» αυτή τη φορά αφού δήλωσε πως «το μέλλον είναι άδηλο» και ότι θα ακούσει τις θέσεις και θα δει τα πρόσωπα του νέου κόμματος.

«Από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε» είπε ο κ. Νατσιός που για έναν άγνωστο λόγο δείχνει να θεωρεί πως εξαρτάται από το δικό του σχεδιασμό εάν θα υπάρξει πολιτική προσέγγιση με τη Μαρία Καρυστιανού.