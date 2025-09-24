Είπε το «ναι» και παραλίγο να χάσει το δάχτυλό της: Πώς μια πρόταση γάμου κατέληξε στα... επείγοντα

Όταν ο 20χρονος Jacob Bugliarello γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του, Lona Hadaway, σε ένα ατμοσφαιρικό ιταλικό εστιατόριο στις 10 Αυγούστου, είχε φανταστεί δάκρυα χαράς, ρομαντική μουσική και μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτό που δεν είχε φανταστεί, ήταν ότι λίγες ώρες αργότερα θα κατέληγαν στα επείγοντα — και το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου θα ήταν ο βασικός «ύποπτος».

Η 23χρονη Iona είπε φυσικά το πολυπόθητο «ναι», όμως το δαχτυλίδι που της πέρασε στο δάχτυλο ο Jacob ήταν… λίγο πιο σφιχτό απ’ όσο έπρεπε. Στην αρχή, η ίδια θεώρησε ότι ήταν απλώς το στρες της στιγμής. Όμως, όσο περνούσαν οι ώρες, το δάχτυλό της άρχισε να πρήζεται επικίνδυνα, να μελανιάζει και —όπως θα αποδεικνυόταν— να κινδυνεύει σοβαρά.

Το ζευγάρι δοκίμασε όλες τις γνωστές «σπιτικές» μεθόδους: σαπούνι και νερό, σχοινάκι και… YouTube οδηγίες, αλλά τίποτα δεν έπιασε. Η μόνη λύση ήταν να πάνε στο Crewe Leighton Hospital A&E. Έτσι και έγινε. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προσπάθησαν ξανά να αφαιρέσουν το δαχτυλίδι με τις ίδιες τεχνικές που είχε δοκιμάσει η Lona στο σπίτι. Όταν και αυτές απέτυχαν, ήταν αναγκαίο να κοπεί το δαχτυλίδι για να σωθεί το δάχτυλο της νύφης.

Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, αν είχαν καθυστερήσει μέχρι το επόμενο πρωί, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για γάγγραινα και απώλεια του δαχτύλου. Η Iona δήλωσε αργότερα: «Δεν υπήρχε καθόλου κυκλοφορία. Ήμουν σοκαρισμένη, αλλά απλώς είπα βγάλτε το, δεν αντέχω άλλο!»

Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και το δάχτυλο -και η πρόταση γάμου- σώθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με την DailyMail παρά την περιπέτειά τους ο Jacob και η Lona ξεκίνησαν να προγραμματίζουν τον γάμο τους για το 2027, με ένα δαχτυλίδι που, όπως λένε αστειευόμενοι, θα μετρηθεί δέκα φορές πριν φορεθεί!