Ειρήνη Μερκούρη: «Ο άντρας μου δεν με έχει δει ποτέ στην πίστα να τραγουδάω»

Η Ειρήνη Μερκούρη μίλησε στο «Πρωινό» για τον άντρα της, Γιάννη Κουτσόπουλο, και το πώς προέκυψε το πρώτο ραντεβού ανάμεσά τους. «Του είπα να βγούμε απόγευμα για να μην πάει στο πονηρό. Υπάρχει μια παράδοση στη φυλή μας, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, Ελληνίδα, τσιγγάνα, μητέρα και σύζυγος. Είναι σημαία μας ο Χριστός, η Ορθοδοξία. Είμαστε πάνω από 10 χρόνια μαζί, παντρευτήκαμε στους πέντε μήνες. Έχουμε έναν χρόνο διαφορά».

«Αυτό το παιδί είναι από τον Θεό»

Η τραγουδίστρια μίλησε για την κόρη της και τις δυσκολίες που πέρασε μέχρι να τη φέρει στον κόσμο. Μάλιστα αποκάλυψε πως την έταξε στην Παναγιά. «Αυτό το παιδί είναι από τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν και δεν μπορούν. Εγώ πάντα ζητώ από τον Χριστό και την Παναγία, πάντα. Έκανα τον σταυρό μου. Η Δέσποινα μου είναι 1,5 έτους. Την είχα ταμένη στην Παναγία. Θέλω να κάνω και άλλα παιδάκια».

φωτογραφία NDP

Επιστροφή στη νύχτα

Η Μερκούρη αποκάλυψε και το γεγονός πως ο σύζυγός της δεν την έχει δει ποτέ στην πίστα να τραγουδάει, αλλά της έχει υποσχεθεί πως θα πάει να τη δει μόλις εκείνη επιστρέψει στη νύχτα. «Ο άντρας μου δεν με έχει δει ποτέ στην πίστα. Όταν ξαναβγώ θα έρθει μια φορά. Είναι γενικός χειρουργός και δεν μπορεί να βγαίνει συχνά. Είναι πολύ καλός στη δουλειά το. Πάνω απ’ όλα με ενδιαφέρει να αρέσω στην κόρη μου και μετά στον άνδρα μου».