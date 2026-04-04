Εισαγγελείς για την επίθεση στο σπίτι Ντογιάκου:Ζητούμενο η προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης

Με αφορμή την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει «κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών».

Σε ανακοίνωσή τους, οι εισαγγελείς αναφέρουν ακόμη ότι «πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και πλήττουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας» και προσθέτουν ότι «η στοχοποίηση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε εξ αφορμής αυτών, δεν πλήττει μόνο τα πρόσωπα αλλά τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας».

Καταλήγοντας, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει με έμφαση ότι είναι «υποχρέωση της Πολιτείας η ουσιαστική προστασία» των λειτουργών της Δικαιοσύνης: «Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των λειτουργών της Δικαιοσύνης, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, με ανεξαρτησία και κατά συνείδηση. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους να επιδείξουν την προσήκουσα θεσμική υπευθυνότητα και να συμβάλουν στη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και βασική εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών».