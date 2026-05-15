Εισαγόμενα ΙΧ: Η «μάστιγα» των γυρισμένων χιλιομέτρων - Τα 5 σημεία που προδίδουν την απάτη

Βρίσκετε στο διαδίκτυο ένα γυαλιστερό VW Passat του 2018. Ο χιλιομετρητής δείχνει μόλις 94.000 χλμ. και η τιμή μοιάζει με το deal της χρονιάς. Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι για να το δείτε, ελέγχετε τον αριθμό πλαισίου (VIN). Η πραγματικότητα σας προσγειώνει ανώμαλα: Πριν από δέκα μήνες, το ίδιο αυτοκίνητο είχε καταγραφεί σε γερμανικό ΚΤΕΟ με 187.000 χλμ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το αυτοκίνητο «ξανάνιωσε» κατά 93.000 χιλιόμετρα. Αυτή η ιστορία δεν είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας στο διασυνοριακό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σοκαριστικά στοιχεία της Κομισιόν

Σύμφωνα με επίσημες δράσεις και μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής μελέτης CARS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), το φαινόμενο των «γυρισμένων χιλιομέτρων» έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Διαπιστώθηκε ότι το 30% έως 50% των αυτοκινήτων που πωλούνται μεταχειρισμένα από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, φέρουν αλλοιωμένες ενδείξεις στον χιλιομετρητή. Το οικονομικό κόστος για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αγγίζει τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις χώρες των Βαλκανίων και στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό συχνά ξεπερνά το 50%, καθώς οι έλεγχοι στις διασυνοριακές μεταφορές παραμένουν διάτρητοι.

Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων: Πού κρύβεται ο κίνδυνος

Σύμφωνα με την επίσημη μελέτη CARS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πρόσφατο Δείκτη Διαφάνειας (Transparency Index), υπάρχουν χώρες που αποτελούν «ναρκοπέδιο» για τους αγοραστές και άλλες που λειτουργούν ως πρότυπα ασφάλειας.

Οι «πρωταθλητές» της απάτης (Ανατολική Ευρώπη & Βαλκάνια)

Στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται η Ουκρανία, η Λετονία και η Λιθουανία. Ακολουθούν κατά πόδας η Ρουμανία και η Εσθονία. Στις χώρες αυτές, το ποσοστό των αυτοκινήτων με γυρισμένα χιλιόμετρα είναι τρομακτικό, καθώς η έλλειψη διασύνδεσης των εθνικών μητρώων επιτρέπει στους επιτήδειους να «εξαφανίζουν» το ιστορικό του οχήματος μόλις αυτό περάσει τα σύνορα. Ειδικά για τα εισαγόμενα στη Ρουμανία, η πιθανότητα απάτης είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη από τα εγχώρια.

Οι πιο ασφαλείς αγορές (Δυτική Ευρώπη)

Στον αντίποδα, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται η πιο διαφανής αγορά στην Ευρώπη (με ποσοστό απάτης μόλις 2,3%), ακολουθούμενο από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία έχουν καταφέρει να μηδενίσουν σχεδόν το φαινόμενο εντός των συνόρων τους, χάρη σε αυστηρά συστήματα καταγραφής (όπως το Car-Pass).

Το νομικό «κενό» και η παγίδα του εκτελωνισμού στην Ελλάδα

Στις περισσότερες χώρες, η αλλοίωση του χιλιομετρητή είναι ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, στην Ελλάδα, ορισμένοι επιτήδειοι εισαγωγείς έχουν βρει το «παραθυράκι» για να νίπτουν τας χείρας τους. Προτρέπουν τον πελάτη να πραγματοποιήσει ο ίδιος τον εκτελωνισμό στο όνομά του. Με αυτόν τον τρόπο, αν αργότερα αποκαλυφθεί η απάτη, ο εισαγωγέας ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στη διαδικασία εισαγωγής. Ο αγοραστής μένει απροστάτευτος, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα ελληνικά δικαστήρια να επιληφθούν μιας υπόθεσης όπου ο ίδιος ο παθών εμφανίζεται ως ο «εισαγωγέας» του οχήματος. Επιπλέον, ο αγοραστής κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος ακόμα και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

Πώς να μην πιαστείτε κορόιδο: Τα 5 «Red Flags» της απάτης

Βασισμένοι στη διεθνή εμπειρία, συγκεντρώσαμε τα 5 κρίσιμα σημεία που προδίδουν ότι τα χιλιόμετρα είναι «πειραγμένα»:

1. Ο «αγωγός» της Γερμανίας

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταχειρισμένων (μέσω πλατφορμών όπως το mobile.de). Η απάτη είναι απλή: Ένα αυτοκίνητο με 215.000 χλμ. αγοράζεται φθηνά σε δημοπρασία, ένα καλώδιο OBD των 30€ συνδέεται στον εγκέφαλο, και σε 20 λεπτά το κοντέρ γράφει 118.000 χλμ. Πριν αγοράσετε, ελέγξτε πάντα το ιστορικό του VIN στη χώρα προέλευσης.

2. Οι «χαμένες» σελίδες του Service Book

Οι απατεώνες κρατούν τις σφραγίδες των πρώτων ετών (π.χ. 15.000 χλμ) και τις τελευταίες που ταιριάζουν με το νέο ψεύτικο νούμερο. Προσέξτε το κενό μεταξύ 60.000 και 130.000 χλμ. Αν λείπουν καταγραφές από αυτό το διάστημα, είναι πιθανό να αφαιρέθηκαν για να κρύψουν τις μεγάλες συντηρήσεις (ιμάντες, turbo κ.λπ.) που μαρτυρούν την πραγματική χρήση.

3. Η φθορά που δεν λέει ψέματα

Ξεχάστε την οθόνη και κοιτάξτε το αυτοκίνητο: Πεντάλ: Το λάστιχο που έχει λειανθεί «καρφώνει» την πολύχρονη χρήση.

Τιμόνι και μοχλός αλλαγών ταχυτήτων: Η γυαλάδα και η φθορά στις ραφές δεν κρύβονται. Κάθισμα οδηγού: Τα «σπασίματα» στο δέρμα ή το «κάθισμα» του αφρολέξ δείχνουν πολλές ώρες στην καμπίνα. Προσοχή: Αν ένα αυτοκίνητο 5ετίας έχει ολοκαίνουργιο τιμόνι και πεντάλ, κάποιος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.

4. Τα αρχεία ΚΤΕΟ είναι αδιάψευστα

Κάθε χώρα της ΕΕ (TÜV στη Γερμανία, KTEO στην Ελλάδα, RDW στην Ολλανδία) καταγράφει τα χιλιόμετρα σε κάθε έλεγχο. Οι βάσεις δεδομένων των υπουργείων μεταφορών δεν αλλάζουν. Μια αναφορά ιστορικού οχήματος μπορεί να αποκαλύψει ότι το 2022 το όχημα είχε περισσότερα χιλιόμετρα από όσα έχει σήμερα.

5. Το Ψηφιακό Αποτύπωμα (Google it!)

Πριν το δείτε από κοντά, αναζητήστε τον αριθμό πλαισίου (VIN) σε εισαγωγικά στη Google. Συχνά εμφανίζονται παλιές αγγελίες από το εξωτερικό που ο πωλητής ξέχασε να διαγράψει, όπου το αυτοκίνητο διαφημιζόταν με την πραγματική του, πολύ υψηλότερη χιλιομετρική ένδειξη.

Η αγορά ενός εγχώριου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς το ιστορικό συντήρησης και τα δελτία ΚΤΕΟ είναι άμεσα επαληθεύσιμα. Αν επιμείνετε σε εισαγόμενο:

• Μην εκτελωνίζετε ποτέ στο όνομά σας.

• Επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έλεγχο εγκεφάλου πριν την αγορά.

• Ζητήστε μια online αναφορά ιστορικού. Το κόστος είναι ελάχιστο μπροστά στη ζημία χιλιάδων ευρώ.