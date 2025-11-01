Ευλογιά των πιθήκων: Εισαγόμενο το πρώτο κρούσμα του στελέχους Clade 1 στην Ελλάδα

Το πρώτο κρούσμα από το επικίνδυνο στέλεχος «clade 1» του ιού που προκαλεί την ευλογιά των πιθήκων (mpox) καταγράφηκε στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC), στην έκθεσή του το περιστατικό της νόσου mpox, αναφέρθηκε μετά τις 9 Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναφερθεί στο ECDC ακόμα οκτώ κρούσματα από το ίδιο στέλεχος του ιού σε άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα:

1 στο Βέλγιο

2 στην Ιταλία

1 στην Ολλανδία

1 στην Πορτογαλία

1 στη Σουηδία

Τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ελλάδα τα κρούσματα ήταν εισαγόμενα ενώ τα κρούσματα που καταγράφηκαν σε Ισπανία και Ολλανδία δεν είχαν σύνδεση με ταξίδια.

Είχε προηγηθεί ο «κλάδος 2»

Την ευλογιά των πιθήκων, που αργότερα μετονομάστηκε με νόσο mpox, την γνωρίσαμε εκτενώς την περίοδο 2022 – 2023. Την εποχή εκείνη εξαπλώθηκε από την Αφρική όπου παραδοσιακά έως τότε ενδημούσε, σε όλο τον πλανήτη.

Το στέλεχός της όμως που είχε διασπαρεί εκείνη την εποχή ήταν το clade 2. Αυτό προκαλεί ηπιότερη νόσο από το clade 1. Το στέλεχος clade 2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανά τον πλανήτη -και στην Ελλάδα- προκαλώντας κρούσματα.

Συγκεκριμένα στην χώρα μας είχαν δηλωθεί έως και τις 20 Οκτωβρίου 2025 συνολικά 160 κρούσματα από το clade 2. Τώρα, όμως, υπάρχει και ένα εισαγόμενο από το clade 1.

Από το «παλιό» στέλεχος της mpox (σ.σ.: το clade 2) έχουν αναφερθεί 25.420 κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από την περίοδο 2022-2023 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Οι νεκροί

Δέκα από τους ασθενείς έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν

4 θάνατοι στην Ισπανία

από 2 σε Βέλγιο και Πορτογαλία και

από 1 σε Αυστρία και Τσεχία

Τα περισσότερα κρούσματα από το στέλεχος clade 2 της mpox έχει η Ισπανία (πάνω από 9.000).

Ακολουθούν η Γαλλία με περισσότερα από 4.500 και η Γερμανία με σχεδόν 4.500.