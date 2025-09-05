ΠΟΥ: Η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι πλέον έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία
Μια από τις πιο σπάνιες ιογενείς λοιμώξεις έπαψε να αποτελεί απειλή για την παγκόσμια κοινότητα σύμφωνα με τελευταίες μελέτες.
Η νόσος Mpox (ευλογιά των πιθήκων) δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής.
Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.
Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.
«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.