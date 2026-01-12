«Είσαι νεκρός;»: Η ζοφερή εφαρμογή που κατακλύζει την Κίνα - «Ανησυχώ ότι δεν θα το μάθει κανείς»

Μια νέα εφαρμογή με το όνομα «Είσαι νεκρός;» σαρώνει στην Κίνα. Η ιδέα είναι απλή. Πρέπει να συνδέεσαι κάθε δύο ημέρες, πατώντας ένα κουμπί, για να επιβεβαιώσεις ότι είσαι ζωντανός. Αν δεν το κάνεις, η εφαρμογή θα επικοινωνήσει με την καθορισμένη από εσένα επαφή έκτακτης ανάγκης και θα ενημερώσει το άτομο που επέλεξες ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα.



Κυκλοφόρησε τον Μάιο του περασμένου έτους χωρίς να λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά η δημοφιλία της έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς νέους που ζουν μόνοι τους σε κινεζικές πόλεις να την «κατεβάζουν» μαζικά.

Μέχρι το 2030 μπορεί να υπάρχουν έως και 200 εκατομμύρια μονομελή νοικοκυριά στην Κίνα, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times.

Ρεπορτάζ του BBC αναφέρει ότι η εφαρμογή στοχεύει σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτοπροσδιορίζεται ως «συντροφιά για την ασφάλεια... είτε είστε εργαζόμενος που ζει μόνος, φοιτητής που ζει μακριά από το σπίτι του, είτε οποιοσδήποτε επιλέγει έναν μοναχικό τρόπο ζωής».

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως και οι εσωστρεφείς, οι άνθρωποι με κατάθλιψη, οι άνεργοι και άλλοι που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση», δήλωσε ένας χρήστης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, χωρίς να έχουν κανέναν να καλέσουν για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, αν πέθαινα μόνος, ποιος θα παρελάμβανε το πτώμα μου;», δήλωσε ένας άλλος.

Ο Wilson Hou, 38 ετών, που ζει περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο «κατέβασε» την εφαρμογή.



Εργάζεται στο Πεκίνο. Επιστρέφει στο σπίτι του, στη γυναίκα και το παιδί του, δύο φορές την εβδομάδα, αλλά λέει ότι πρέπει να είναι μακριά τους αυτή τη στιγμή για να εργαστεί σε ένα έργο και ότι κοιμάται κυρίως στον χώρο εργασίας του.



«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι, θα πεθάνω μόνος στο σπίτι που νοικιάζω και κανείς δεν θα το μάθει», είπε. «Γι' αυτό «κατέβασα» την εφαρμογή και έβαλα τη μαμά μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης».

Αντιδράσεις και σκέψεις για αλλαγή του ονόματος

Στον αντίποδα, κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν το όχι και τόσο ευχάριστο όνομα της εφαρμογής, λέγοντας ότι η εγγραφή σε αυτήν μπορεί να φέρει κακοτυχία. Άλλοι ζήτησαν να αλλάξει σε κάτι πιο θετικό, όπως «Είσαι καλά;» ή «Πώς είσαι;».

Η εταιρεία που έχει αναπτύξει την εφαρμογή, η Moonscape Technologies, έχει δηλώσει ότι λαμβάνει υπόψη τις κριτικές και εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος.



Η εφαρμογή, η οποία είναι καταχωρημένη διεθνώς με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ και στις τέσσερις πρώτες θέσεις στην Αυστραλία και την Ισπανία για τις πληρωμένες εφαρμογές χρησιμότητας - πιθανώς λόγω των Κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.



Το τρέχον όνομα είναι ένα λογοπαίγνιο με μια επιτυχημένη εφαρμογή παράδοσης φαγητού που ονομάζεται «Are you Hungry?». Στα κινέζικα, το «Si-le-ma» ακούγεται σαν το όνομα της εφαρμογής φαγητού «E-le-ma».



Η εφαρμογή κυκλοφόρησε αρχικά ως δωρεάν εφαρμογή, αλλά τώρα έχει περάσει στην κατηγορία των πληρωμένων εφαρμογών - αν και σε χαμηλή τιμή 8 γιουάν (1,15 δολάρια, 0,85 λίρες).

