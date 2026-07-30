Ekies: A walk of sulinary encounters - Ένα γαστρονομικό πρόγραμμα με 4 ξεχωριστές συνεργασίες

Το Ekies All Senses Resort, στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, παρουσιάζει το φετινό του γαστρονομικό πρόγραμμα με τέσσερις ξεχωριστές συνεργασίες που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του να αναδείξει τη γαστρονομία ως βασικό πυλώνα της εμπειρίας φιλοξενίας.

Υπό την επιμέλεια του Executive Chef Δημήτρη Παμπόρη, το Bubo, το νέο Skouliki και το Treehouse εκφράζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, από τη χαλαρή μεσογειακή κουζίνα και τη φιλοσοφία farm-to-table έως τη σύγχρονη υψηλή γαστρονομία.

1 Αυγούστου - Skouliki - Δημήτρης Παμπόρης × Poster Thessaloniki

Το νέο εστιατόριο Skouliki ανοίγει τη σειρά των γαστρονομικών συνεργασιών του φιλοξενώντας το δημιουργικό δίδυμο του Poster Thessaloniki, Σωκράτη Μπεληγιάννη και Ροή Αποίκου.

Το Skouliki, που βρίσκεται μέσα στον βιολογικό κήπο του Ekies, αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία του ελληνικού κοινού τραπεζιού, με επίκεντρο την εποχικότητα, τις πρώτες ύλες από τον κήπο του resort, το μαγείρεμα σε ξυλόφουρνο και ανοιχτή φωτιά, καθώς και τη φιλοσοφία farm-to-table.

5 Αυγούστου - Skouliki - Δημήτρης Παμπόρης × Σωτήρης Ευαγγέλου

Το δεύτερο γαστρονομικό ραντεβού του Skouliki υποδέχεται τον Σωτήρη Ευαγγέλου, έναν από τους πλέον επιδραστικούς chefs της ελληνικής γαστρονομίας.

Η συνάντησή του με τον Δημήτρη Παμπόρη φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές δημιουργών, με κοινό σημείο αναφοράς τον σεβασμό στην ελληνική γεύση, την τεχνική αρτιότητα και τη διαρκή εξέλιξη της ελληνικής κουζίνας.

27 & 28 Αυγούστου - Treehouse - Michelin Guest Chef Series - Δημήτρης Παμπόρης × Dimitrios Moudios

Το Treehouse, το signature fine dining εστιατόριο του Ekies, εγκαινιάζει τη Michelin Guest Chef Series, μια νέα σειρά συνεργασιών με chefs που διακρίνονται στον κόσμο της Michelin.

Πρώτος καλεσμένος είναι ο Chef Dimitrios Moudios (Ōre, Bangkok), νικητής του MICHELIN Guide Thailand 2025 – Opening of the Year Award.

Για δύο αποκλειστικά Four Hands Dinners, ο Δημήτρης Παμπόρης και ο Δημήτρης Μούδιος θα ενώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό tasting menu που συνδυάζει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα με τη διεθνή

εμπειρία ενός από τα πιο πολυσυζητημένα νέα εστιατόρια της Ασίας.

15 Σεπτεμβρίου | Treehouse | Michelin Guest Chef Series - Δημήτρης Παμπόρης × George Kataras

Η Michelin Guest Chef Series συνεχίζεται με τον George Kataras, Executive Chef του CUE Amsterdam, εστιατορίου που έχει τιμηθεί με ένα αστέρι Michelin.

Με πορεία που περιλαμβάνει κορυφαίες κουζίνες όπως τα Geranium, Fera at Claridge’s και Hytra, ο George Kataras έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή γαστρονομία.

Μαζί με τον Δημήτρη Παμπόρη θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό Four Hands Dinner, όπου η σύγχρονη ελληνική κουζίνα θα συναντήσει τη βορειοευρωπαϊκή υψηλή γαστρονομία.

Το φετινό καλοκαίρι στο Ekies συνδέει τη φύση, τον τόπο και τους ανθρώπους μέσα από τέσσερις γαστρονομικές συναντήσεις, με στόχο να καθιερώσει το Ekies All Senses Resort ως έναν από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Σχετικά με το Ekies All Senses Resort

Το Ekies All Senses Resort αποτελεί έναν σύγχρονο προορισμό φιλοξενίας στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, όπου η φύση, ο σχεδιασμός και η γαστρονομία συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα από μια ολοκληρωμένη γαστρονομική στρατηγική που περιλαμβάνει

τα Bubo, Skouliki και Treehouse, καθώς και σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Ekies επενδύει στη δημιουργία εμπειριών υψηλού επιπέδου και εδραιώνεται σταθερά στον γαστρονομικό χάρτη της χώρας.