Εκκλησία Κρήτης: ο «γρίφος» της 31ης Οκτωβρίου και τα «σενάρια επιστημονικής φαντασίας»

Ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» το ζήτημα της εκλογής νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ως προς την 31η Οκτωβρίου, οπότε και συνεδριάζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Καλά πληροφορημένες εκκλησιαστικές πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχουμε εκλογή στην συγκριμένη συνεδρίαση, άπαντες ωστόσο αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να «φρενάρεται» εσαεί το θέμα της επόμενης ημέρας στη χηρεύουσα Μητρόπολη.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν προχωρήσει σε εκλογή η Σύνοδος στις 31 Οκτωβρίου, πιθανότατα να διακόψει για την επόμενη συνεδρίαση. Πάντως, φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ποιοι υποψήφιοι θα καταρτίσουν το τριπρόσωπο, με τις διεργασίες να βρίσκονται στην κορύφωση τους.

Διαβάστε για το ζήτημα της εκλογής νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου