Έκρυθμο το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου – Ημερήσιες προβλέψεις 30/5

Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου κινείται σε έντονους, γρήγορους και αρκετά απρόβλεπτους ρυθμούς, καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από την αυριανή Πανσέληνο στον άξονα Διδύμων – Τοξότη. Η Σελήνη από τον Τοξότη μεγαλώνει την ανάγκη για ελευθερία, μετακίνηση, επικοινωνία και άμεση δράση, όμως η αντίθεσή της με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές αλλαγές, ανατροπές προγράμματος, αιφνιδιαστικές ειδήσεις αλλά και αντιδράσεις χωρίς φίλτρο. Η διάθεση όλων γίνεται πιο ανυπόμονη και εκρηκτική, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές αποφάσεις, μετακινήσεις αλλά και σε κουβέντες που μπορεί εύκολα να δημιουργήσουν εντάσεις. Περισσότερο επηρεάζονται τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες που έχουν γεννηθεί στις πρώτες ημέρες του ζωδίου τους, από 21 έως 23 Μαΐου, 23 έως 25 Αυγούστου, 23 έως 25 Νοεμβρίου και 19 έως 21 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, καθώς οι εξελίξεις για αυτούς θα είναι πιο ξαφνικές και ανατρεπτικές.

Κριός – Αισιοδοξία και βιασύνη

Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου, η Σελήνη κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο του Τοξότη και οι διαθέσεις σου Κριέ μου είναι αισιόδοξες και επεκτατικές. Το φεγγάρι γεμίζει για να οδηγηθούμε στην αυριανή Πανσέληνο που σε ευνοεί και εσύ είναι φανερό ότι σήμερα λειτουργείς ασυγκράτητα, εκφράζεις χωρίς φίλτρο τις σκέψεις σου, τολμάς σε σχέδια ή και προχωράς να ολοκληρώσεις ένα ταξίδι, μία απόφαση, ή μία επικοινωνία που σκεφτόσουν εδώ και καιρό! Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό είναι πολύ πιθανό να σε παρασύρει το απόγευμα να εκφραστείς βιαστικά, επιπόλαια ή και λίγο εκκεντρικά!

AstroTip: Εμπιστέψου το συναίσθημα της στιγμής σε κάθε επιλογή σου!

Ταύρος – Ξαφνικές αποφάσεις και συναισθηματική ένταση



Η σημερινή μέρα φίλε μου Ταύρε σε φέρνει πιο κοντά σε σκέψεις, αποφάσεις αλλά και συναισθήματα που δεν μπορείς πλέον να αγνοήσεις. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, εκκρεμότητες αλλά και βαθύτερες ανάγκες σου που ζητούν άμεσα λύση. Καθώς πλησιάζουμε στην αυριανή Πανσέληνο, νιώθεις πως κάτι αλλάζει μέσα σου και δεν αποκλείεται να πάρεις μία ξαφνική απόφαση για οικονομικά, σχέσεις ή μία προσωπική υπόθεση που σε πίεζε εδώ και καιρό. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό από το ζώδιό σου φέρνει απρόβλεπτες αντιδράσεις και βιαστικά ξεσπάσματα.

AstroTip: Μην λειτουργείς παρορμητικά σε οικονομικές ή συναισθηματικές επιλογές!

Δίδυμοι – Σχέσεις και ανατροπές της στιγμής



Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου αγαπητέ μου Δίδυμε στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις, στις συνεργασίες αλλά και στους ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Τοξότη, σε κάνει πιο εκφραστικό και πρόθυμο να μιλήσεις ανοιχτά για όσα αισθάνεσαι ή σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Η αυριανή Πανσέληνος κορυφώνει εξελίξεις στις προσωπικές σου σχέσεις και σήμερα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μία ξαφνική επικοινωνία, μία συνάντηση ή μία ανατροπή που δεν περίμενες. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό προκαλεί νευρικότητα και αστάθεια στις αντιδράσεις σου.

AstroTip: Απόφυγε τις βιαστικές κουβέντες που μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν!

Καρκίνος – Τρέξιμο και αλλαγές στο πρόγραμμα



Η σημερινή ημέρα Καρκίνε μου κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φαίνεται πως δύσκολα μπορείς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα που είχες αρχικά οργανώσει. Η Σελήνη από τον Τοξότη αυξάνει τις υποχρεώσεις, τις μετακινήσεις αλλά και την ανάγκη να τακτοποιήσεις πρακτικές εκκρεμότητες πριν από την Πανσέληνο της Κυριακής. Σήμερα είναι πιθανό να υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές σε σχέδια, μία απρόβλεπτη είδηση από φίλο ή συνεργάτη ή μία αναστάτωση που θα σε αναγκάσει να κινηθείς πιο άμεσα. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό σε κάνει πιο ανυπόμονο και νευρικό απέναντι σε καθυστερήσεις και εμπόδια.

AstroTip: Κράτησε ευελιξία στο πρόγραμμά σου και μην πιέζεις καταστάσεις.

Λέων – Έρωτας, τόλμη και αυθορμητισμός



Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου αγαπητέ μου Λέοντα έχει για σένα έντονο πάθος, εξωστρέφεια αλλά και διάθεση για διασκέδαση και ελευθερία. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ευνοεί ιδιαίτερα και σου δίνει ανάγκη να εκφραστείς, να φλερτάρεις, να βγεις έξω και να ζήσεις πιο αυθόρμητα τη στιγμή. Η αυριανή Πανσέληνος σε γεμίζει ενθουσιασμό και δεν αποκλείεται σήμερα να υπάρξει μία ξαφνική γνωριμία, μία απρόβλεπτη εξέλιξη στα αισθηματικά ή μία απόφαση που αφορά τα προσωπικά ή τα δημιουργικά σου σχέδια. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό όμως προκαλεί βιασύνη και υπερβολικές αντιδράσεις.

AstroTip: Απόλαυσε τη μέρα χωρίς να λειτουργείς παρορμητικά απέναντι στους άλλους!

Παρθένος – Αναστάτωση και οικογενειακές εξελίξεις



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Παρθένε φέρνει έντονη κινητικότητα γύρω από το σπίτι, την οικογένεια αλλά και υποθέσεις που συνδέονται με την προσωπική σου ασφάλεια και σταθερότητα. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε κάνει πιο ανήσυχο συναισθηματικά και καθώς πλησιάζουμε στην αυριανή Πανσέληνο, αισθάνεσαι πως πρέπει να κλείσεις εκκρεμότητες ή να πάρεις μία σημαντική απόφαση που καθυστερούσες εδώ και καιρό. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικά καβγαδάκια με το σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να υπάρξει μία απρόβλεπτη οικογενειακή συζήτηση ή αλλαγή σχεδίων μέσα στη μέρα.

AstroTip: Μην αντιδράς βιαστικά σε ό,τι σε βγάζει από τη ρουτίνα σου!

Ζυγός – Ειδήσεις και απρόβλεπτες συζητήσεις



Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου φίλε μου Ζυγέ κινείται σε αρκετά γρήγορους ρυθμούς και φέρνει πολλές επαφές, μετακινήσεις αλλά και ειδήσεις που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες. Η Σελήνη από τον Τοξότη σου δίνει εξωστρέφεια, διάθεση για επικοινωνία αλλά και ανάγκη να ξεκαθαρίσεις σκέψεις και συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου. Η αυριανή Πανσέληνος κορυφώνει εξελίξεις σε συμφωνίες, επαφές ή οικογενειακές υποθέσεις και σήμερα δεν αποκλείεται να υπάρξει μία ξαφνική αποκάλυψη ή μία αλλαγή σχεδίων που θα σε αιφνιδιάσει. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό προκαλεί νευρικότητα και παρορμητισμό.

AstroTip: Πρόσεξε σήμερα τις βιαστικές απαντήσεις και τις επιπόλαιες αποφάσεις.

Σκορπιός – Οικονομικά και παρορμητικές κινήσεις



Η σημερινή μέρα Σκορπιέ μου σε βάζει σε διαδικασία να ασχοληθείς πιο σοβαρά με οικονομικά ζητήματα, αγορές αλλά και υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια και τις προσωπικές σου ανάγκες. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να αναζητήσεις λύσεις και να διεκδικήσεις περισσότερα, όμως καθώς πλησιάζει η αυριανή Πανσέληνος λειτουργείς αρκετά παρορμητικά και βιαστικά. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό φέρνει ένα απρόβλεπτο έξοδο στα οικονομικά. Χρειάζεται προσοχή στα οικονομικά αλλά και σε συναισθηματικές υπερβολές.

AstroTip: Μην παίρνεις αποφάσεις πάνω στον ενθουσιασμό της στιγμής!

Τοξότης – Εσύ στο επίκεντρο των εξελίξεων



Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου αγαπητέ μου Τοξότη, το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σε κάνει πιο ανυπόμονο, αυθόρμητο αλλά και έτοιμο να κυνηγήσεις όσα επιθυμείς. Η Πανσέληνος που κορυφώνεται αύριο επηρεάζει άμεσα το ζώδιό σου και ήδη από σήμερα νιώθεις πως κάτι αλλάζει μέσα σου ή γύρω σου. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό προκαλεί ξαφνικές εντάσεις ανάμεσα σε σένα και σε ανθρώπους που συνδέεστε στενά. Σήμερα δύσκολα θα συγκρατήσεις όσα θέλεις να πεις ή να κάνεις.

AstroTip: Κράτησε λίγο περισσότερο έλεγχο στις αντιδράσεις και στις παρορμήσεις σου!

Αιγόκερως – Σκέψεις, αποκαλύψεις και εσωτερική ένταση



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Αιγόκερε σε βάζει σε μία πιο εσωτερική και ανήσυχη διαδικασία, καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη σε κάνει να σκέφτεσαι πιο βαθιά πρόσωπα, καταστάσεις αλλά και επιλογές που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Καθώς πλησιάζουμε στην αυριανή Πανσέληνο, συνειδητοποιείς πως κάτι χρειάζεται να ολοκληρωθεί ή να αλλάξει και αυτό σε φορτίζει ψυχολογικά. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμά σου και αρκερτό στρες! Η μέρα απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία και ξεκούραση.

AstroTip: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να έχει άμεσα όλες τις απαντήσεις.

Υδροχόος – Ανατροπές σε σχέδια και κοινωνικές επαφές



Το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου φίλε μου Υδροχόε κινείται σε έντονους ρυθμούς και φαίνεται πως οι εξελίξεις γύρω σου αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε κάνει πιο κοινωνικό, επικοινωνιακό και πρόθυμο να συμμετέχεις σε συναντήσεις, επαφές ή σχέδια με φίλους και συνεργάτες. Ωστόσο η αντίθεση της Σελήνης με τον κυβερνήτη σου Ουρανό προκαλεί ξαφνικές ανατροπές στα σχέδια, στις επιθυμίες ή και στα αισθηματικά. Καθώς πλησιάζει η Πανσέληνος, μία φιλία ή μία συνεργασία περνά σε νέα φάση.

AstroTip: Δείξε ευελιξία απέναντι στις αλλαγές της στιγμής.

Ιχθύες – Πίεση και ξαφνικές εξελίξεις στα επαγγελματικά



Για σήμερα Σάββατο αγαπητέ μου Ιχθύ φέρνει αρκετή κινητικότητα και ένταση γύρω από επαγγελματικά ζητήματα, ευθύνες αλλά και αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να πάρεις πρωτοβουλίες και να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο για την πορεία και την εξέλιξή σου, όμως η αντίθεση της με τον Ουρανό δημιουργεί απρόβλεπτες συζητήσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές που θα σε αναγκάσουν να κινηθείς διαφορετικά από όσο είχες σχεδιάσει. Η αυριανή Πανσέληνος κορυφώνει μία επαγγελματική υπόθεση και σήμερα είναι πιθανό να λάβεις μία σημαντική είδηση ή απόφαση.

AstroTip: Μην αφήνεις το άγχος να σε κάνει βιαστικό στις κινήσεις σου!