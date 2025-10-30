«Εκστρατεία» Γεραπετρίτη σε χώρες του Κόλπου

Μίνι περιοδεία σε Ιράκ και Μπαχρέιν, στην ευαίσθητη περιοχή του Κόλπου πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, όπου η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα μπορεί υπό προϋποθέσεις να δώσει εκ νέου ώθηση στις σχέσεις του Ισραήλ με τα σημαντικότερα Αραβικά κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία με στόχο την ολοκλήρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόθεση της Αθήνας είναι να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράκ – η στήλη πληροφορείται πως μία ελληνική επιχειρηματική αποστολή προς τη Βαγδάτη είναι ante portas – μία χώρα, που δε διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τουρκία.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα βρεθεί στο Μπαχρέιν, όπου είναι από τους κύριους ομιλητές του Manama Dialogues, ενός φόρουμ, που αποκαλείται το Νταβός της ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Το ενδιαφέρον, πάντως, έγκειται, στις επαφές, που θα έχει στο περιθώριο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται μεταξύ άλλων να έχει συνάντηση με τη Βρετανίδα, Υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, και τον Ιορδανό ομόλογο του, Αιμάν Σαφάντι.

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Βρετανίδα ομόλογο του θα βρεθεί η πρόσφατη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας για την προμήθεια από την Άγκυρα 20 μαχητικών 4ης γενιάς τύπου Eurofighter. Εξ' ίσου σημαντική είναι και η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ιορδανό ομόλογο του, καθώς η Αθήνα επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για την ανοικοδόμηση της Γάζας και το Αμάν διαδραματίζει εκ των πραγμάτων κομβικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της περιοχής.