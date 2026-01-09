Εκθαμβωτικός ροζ ουρανός «τρέλανε» το Μπέρμιγχαμ

Ένα θεαματικό φως «έντυσε» ροζ τον ουρανό του Μπέρμιγχαμ, την ώρα που η πόλη βίωνε σφοδρή κακοκαιρία και ασυνήθιστη χιονόπτωση. Οι εικόνες που κατέκλυσαν τα social media προκάλεσαν έκπληξη και εικασίες για αστρονομικά φαινόμενα, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο απλή και… ποδοσφαιρική.

Όπως επιβεβαίωσε η ίδια η ομάδα, η πηγή του φωτεινού θεάματος ήταν απλές LED λάμπες που χρησιμοποιούνταν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Μπέρμιγχαμ Σίτι.

Ο ουρανός πάνω από την πόλη βάφτηκε σε εντυπωσιακές αποχρώσεις του ροζ, ενώ εικόνες με παρόμοιο φαινόμενο δημοσιεύτηκαν και από την περιοχή Χέντσφορντ στο Σταφορντσάιρ.

Ο παρουσιαστής καιρού του BBC, Σάιμον Κινγκ, εξήγησε ότι η χαμηλή νέφωση και το πυκνό χιόνι κάνουν τον ουρανό περισσότερο ανακλαστικό, με αποτέλεσμα το γήπεδο St Andrew’s της Μπέρμιγχαμ Σίτι να εμφανίζεται ως η πηγή της λάμψης.

Η ποδοσφαιρική ομάδα Hednesford Town ανέφερε επίσης στα social media ότι παρόμοιο φαινόμενο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε προκληθεί από τα δικά της LED φώτα του γηπέδου, τα οποία «βοηθούν το γρασίδι να αναπτυχθεί και να ανακάμψει, ώστε να είμαστε έτοιμοι να κυνηγήσουμε τρεις βαθμούς, όχι το σέλας».

«Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή νέφωση και το χιόνι, μπορούν να κάνουν τον ουρανό πιο ανακλαστικό και να αναδεικνύουν λάμψεις από τον φωτισμό δρόμων, κτιρίων και ακόμη και μωβ φώτα από ποδοσφαιρικά γήπεδα», πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.